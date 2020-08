Snad už začneme hrát, těší se karvinský gólman Bolek

Ve třech přípravných zápasech jste se střídal s Vladimírem Neumanem. Vy jste nedostal gól. Je to pro vás velké povzbuzení?

Neberu to tak, jestli jsme dostali gól, nebo ne. Spíše jde o to, kolika šancím jsme, Vláďa i já, čelili. A bylo jich dost. Na tom ještě musíme zapracovat.

A také na zakončení, které Karvinou trápilo minulou sezonu, že?

To je další věc. Tam jsme tak trochu impotentní, protože v generálce proti Třinci jsme dali gól jen z penalty, ale nejméně tři příležitosti jsme neproměnili. Třinec dlouho nic neměl a najednou šance. Kluk tam byl přede mnou sám... To se nám v lize nesmí stávat, tam by to soupeři potrestali.

Karviná - Baník Ostrava Neděle od 16.30 hodin online.

Jak vůbec vidíte obměněný karvinský tým?

Je to furt takové syrové, sehráváme se. Je to za pochodu. Ale nemáme to jen my, všude bude náročné poskládat mužstvo za tak krátkou dobu. Věříme, že vše sladíme. Díváme se na to pozitivně.

Ligu začínáte v neděli doma s Baníkem...

Bude to samozřejmě těžké. Ale když to řeknu s nadsázkou, tak v poslední přípravě s Třincem (1:1) jsme neukázali všechno (usmívá se).

A hned ve druhém kole jedete do Opavy k dalšímu slezskému derby. Je to pro Karvinou hodně ostrý start?

Je zajímavý. Když jsem viděl los, tak mě celkem potěšil, protože jsou to derby. Duel s Baníkem je pokaždé velký už sám o sobě. A s Opavou to samé. Rozhodně to jsou dva důležité zápasy. Jen škoda, i když nevím, jak to bude, že zřejmě nebudou moci do hlediště všichni diváci. Ale pro ten region jsou taková utkání svátkem.

Co se dá od Karviné v příští sezoně čekat?

Mužstvo prošlo velkou obměnou. Sami vidíme, že to pořád není ono, ale dosud jsme nehráli v plné síle. Během tohoto týdne nám přišli další hráči, takže tým zkvalitníme. Hlavně se musíme dát do kupy. Věřím, že budeme v útoku nebezpečnější a vzadu pevnější.