Lob mě napadl hned, líčil plzeňský hrdina Bucha po Spartě

Popsaný moment se odehrál už po necelých sedmi minutách od úvodního hvizdu. Předznamenal tak pozitivní vývoj pro domácí Viktorii, která ještě do konce úvodní půle přidala další dva zásahy, dokráčela k vítězství a úspěšně restartovala svou ligovou sezonu.

„Určitě jsme spokojení. Bylo to dlouhé čekání a vyplatilo se. Teď to všem chutná o to víc. Jsem rád, že jsme to zvládli po tak dlouhé době,“ ulevilo se Buchovi.

Drobný dvaadvacetiletý středopolař hrál výborně. Nabízel se, snažil se tvořit, a jak už bylo napsáno, tak se i gólově prosadil. O nějaké viditelné rozehranosti se dá hovořit jen těžko, přestože před zápasem to bylo jedno z hlavních témat.

„Myslím, že jsme z toho nemohli vypadnout. V pauze jsme trénovali dál. Na tréninku je velká kvalita, takže se domnívám, že nás přestávka nijak neomezila. Makali jsme a šlo to,“ řekl.

Nastoupil ve středové řadě po boku svých obvyklých parťáků Čermáka s Kalvachem.

Souhra jim opět fungovala skvěle, což po mrazivém nedělním utkání ocenil i Adrian Guľa. „Předvedli vynikající výkon,“ konstatoval plzeňský trenér.

Bucha ale zápas málem nedohrál. V jednu chvíli se jen těžko sbíral ze země po ostrém vzdušném souboji.

„Dostal jsem kopačkou do hlavy, takže jsem měl rozseklou hlavu. Chvíli jsem byl mimo,“ vykládal.

Střetnutí však dokončil ve hře.

„Doktoři to vyřešili, zašili mi hlavu a je to v pohodě. Trochu to bolí, ale nic vážného to nebude. Nad odstoupením jsem ani nepřemýšlel. Ani mi ten souboj nepřišel tak strašný,“ dodal.

Aby byl zdravotně pořádku, je teď pro Buchu podstatné. S reprezentací do jedenadvaceti let totiž letí do Řecka, kde „lvíčata“ pozítří nastoupí k extrémně důležitému kvalifikačnímu duelu o postup na evropský šampionát. V případě výhry budou postupu hodně blízko.

„Moc se těším. Doufám, že to není poslední sraz jedenadvacítky a že se s kluky ještě sejdeme na Euru. A k tomu vede cesta přes poslední zápas v Řecku, takže tam jedeme zvítězit a urvat postup,“ pronesl odhodlaně.