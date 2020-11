Středová řada předvedla vynikající výkon, chválil plzeňský kouč Buchu a spol.

Se sestavou Guľa příliš neexperimentoval. Na hrot nasadil bijce Ondráška, středovou řadu Čermák, Kalvach a Bucha nechal pohromadě. A rozhodl se správně.

Byl to nejlepší výkon Plzně v této sezoně?

Velmi dobře jsme už hráli i na Bohemce, kde jsme také narazili na kvalitního soupeře. V obou zápasech jsme podali výborné výkony.

Pod vaším vedením nehrála Viktoria v klíčových zápasech úplně dobře. Už je tahle aura pryč?

Jste v klubu, ve kterém potřebujete určité věci neustále potvrzovat. Vyhráli jsme i ten jarní zápas na Spartě, porazili jsme ji i pak doma v zápase věnovaném Mariánu Čišovskému. A i teď kluci ukázali, jakou mají kvalitu a že jsou dobře připravení. Hráli jsme skvěle pohybově a hlavně jako mužstvo, čehož si cením. Vím, že potřebujeme pracovat, abychom byli ještě silnější v těch „rozdílových“ zápasech, co mají určitý mediální punc.

Jako by pauza na vás ani nebyla poznat...

Není jednoduché udržet hráče v nějakém napětí, když se nehraje. Je to třeba vnímat v kontextu. Po vyřazení s Alkmaarem a i vypadnutí z Evropské ligy jsme měli na přepnutí na ligu jen pár dní, teď jsme kvůli reprezentační přestávce i koronavirové pauze dostali času víc. Máme se o co opírat, výkon byl dobrý technicky, takticky, ale i fyzicky.

Jak se vám zamlouval výkon středové formace?

Ocenil jsem je už těsně po zápase. Bucha jede na repre, tak jsme to chtěli mít hned. Předvedli vynikající výkon. Třeba Kalvach? Nemohl trénovat, byl mimo proces, ale předvedl vysoké parametry. Za ním je tam ještě nachystaný Káčer a zajímavě se ukázal i Alvir. Všichni jsou to hráči s obrovským potenciálem.