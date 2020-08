Hellebrand: Za půlrok ve Slavii jsem šel nahoru, teď to chci prodat

Hostování je domluvené na celý ligový ročník, Slavia si jej ale v případě zájmu může stáhnout už v zimě.

„Ani jsem nikam na hostování jít nechtěl, ale Slovácko o mě mělo zájem a znám to tady, tak jsem nakonec kývl,“ líčí jednadvacetiletý Hellebrand, který se ve Slavii na jaře na hřiště příliš nepodíval, při deseti startech zvládl odehrát jen 230 minut.

Jak vaše hostování vlastně vzniklo?

Už jsou to asi dva týdny, co mi volal Šumi (sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski), že o mě mají zájem. Kdybych nebyl herně vytížený, nebyl spokojený, že mám ve Slovácku dveře otevřené. Odpověděl jsem, že se chci poprat o místo ve Slavii a nikam chodit nechci.

Pak přišel nedělní první ligový zápas proti Českým Budějovicím, ve kterém jste nebyl v nominaci.

Do nominace se nás nedostalo osm. Trenér Trpišovský mi řekl, že kádr je hodně nabitý, konkurence je velká. Zájem Slovácka trval, tak se mě trenér zeptal, co chci. Pobavil jsem se s manažerem, s tátou a nakonec jsem se rozhodl vrátit na hostování do Slovácka. Počítám s tím, že to bude na půl roku. Chci teď pomoct Slovácku i sobě a potažmo i Slavii, abych se tam v zimě vrátil rozehraný, i když hostování může trvat až rok. I trenér Trpišovský mi řekl, že mi to může pomoct.

Přicházely v úvahu i jiné možnosti? Třeba Liberec, kam šla v létě spousta hráčů Slavie, nebo třeba váš rodný Zlín?

Já jsem původně na hostování ani jít nechtěl, takže jsem s nikým v kontaktu nebyl. Vše se rozhýbalo jen tím, že o mě Slovácko mělo zájem.

Sobotní derby ve Zlíně, které Slovácko vyhrálo 2:1, už jste sledoval osobně?

Vůbec ne, upeklo se to fakt strašně rychle. To jsem ještě ani netušil, že bych mohl někam odejít. Pak se to hned začalo řešit a v úterý už jsem trénoval ve Slovácku.

Jak vás přijali staronoví spoluhráči?

Moc dobře, za to jsem moc rád. Nejen kluci, ale i všichni z realizačního týmu. Ani nebyly nějaké vtípky.

Jaké budete mít číslo dresu?

Třináctka, se kterou jsem hrával dřív tady a potom i ve Slavii, už je obsazená, má ji Míša Kohút. Od trenéra jsem dostal na výběr asi čtyři možnosti, vybral jsem si sedmnáctku.

Jak hodnotíte první půlrok ve Slavii?

Určitě pozitivně. Poznal jsem, jak to chodí v nejlepším klubu u nás. Troufnu si říct, že jsem nabral hodně zkušeností, šel jsem nahoru výkonností i kondicí. Hodně mi to pomohlo. Teď bych to rád někde prodal, proto jdu na hostování.

Na čem musíte zapracovat, abyste se stal stálým hráčem sestavy Slavie?

Na to se těžko odpovídá. Myslím, že v tomto věku potřebuju hlavně hodně hrát, to mi pomůže. Zápasy jsou něco jiného než jen trénování, i když jsem se připravoval s opravdu výbornými hráči.

Ve Slovácku budete mít do sestavy blíž?

Věřím, že jo, že budu hrát víc. Ale musím si to zasloužit. Ale nemám nic slíbeno, ani ve smlouvě se nepíše nic o tom, že bych měl odehrát nějaké množství zápasů.