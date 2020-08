Slavia poslala Hellebranda na roční hostování do Slovácka

Hellebrand nastoupil na jaře za Slavii do deseti ligových zápasů, většinou jako náhradník. Do Slovácka odchází, aby více hrál.

„Půlrok ve Slavii byla pro mě velká zkušenost. Jsem moc šťastný, že jsme dotáhli ligu do vítězného konce a získali titul,“ uvedl Hellebrand na webu Slavie.

„Poznal jsem nároky trenérů a prostředí nejlepšího českého klubu. Zároveň jsem poznal tlak, který v něm panuje. Obrovsky moc mi to dalo. Pro hostování jsem se rozhodl, protože cítím, že potřebuji více hrát. Věřím, že až se do Slavie vrátím, ať už to bude teď v zimě, nebo za rok, tak jí pomůžu k dalším trofejím,“ prohlásil hráč s 33 starty v nejvyšší soutěži, v níž dal jeden gól.

V lize debutoval v roce 2017 v dresu Zlína.