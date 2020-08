Nejhorší výkon, co tu jsem, žasl ostravský kouč nad mizernou první půlí

„Ten gól v závěru, ta teč, to bylo smolné,“ litoval českobudějovický trenér David Hořejš. „Donutili jsme Baník k chybám. Mohli jsme pomýšlet na tři body, ale i ten jeden je plusový. Hráli jsme skvěle.“

Zato první poločas ze strany Baníku byl přímo děsivý. Připomenul časy, kdy tým úporně bojoval o holou záchranu.

„Nedovedu si to vysvětlit. Byl to nejhorší výkon, co tu jsem. V úvodu jsme udělali několik individuálních chyb, které pak hráči měli v hlavě,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Na vystřídání bylo sedm osm hráčů. Chybovali i ti, u nichž se to moc nevidí. Ve hře nás udržela penalta.“

Tu sudí Ardeleanu nařídil se zpožděním po konzultaci s videoasistentem po faulu Javorka na Jiráska. A Potočný ji suverénně proměnil.

Jenže do té doby si Ostravští nepřihráli, ztráceli balony, chyběl jim důraz. Nejenže byli bezradní v útoku, ale tentokrát měli i díry při bránění.

„Nevím, co jsme první poločas předváděli,“ těžce hledal slova záložník Adam Jánoš. „Nechci být sprostý, ale bylo to špatné. A z toho vyústily ty góly. Ztráty, brejky, byli jsme dezorientovaní a po dvou centrech jsme dostali oba góly. Vůbec jsme protihráče nepobrali.“ Uznal, že sám hodně kazil a přicházel o míč. „Asi dva tři balony jsem ztratil při přechodu dopředu.“

Filip Havelka z Českých Budějovic ve skluzu, uniknout se pokouší Nemanja Kuzmanovič z Ostravy.

Kouč přiznal, že o přestávce zvažovali i Jánošovo střídání. „Ale neměli jsme dnes na lavičce klasického defenzivního záložníka, protože jsme chtěli vzít spíše ofenzivní hráče, což se potom ukázalo dobré, protože Chvěja a Tetour výkonu pomohli,“ řekl Kozel. „A také Tijani ukázal, že má mužstvu co dát.“

Naštěstí vyšla Chvějova střela. Při jeho prvoligové premiéře. „Jsem rád, že ten gól pomohl aspoň tomu bodu,“ řekl Ondřej Chvěja v rozhovoru po utkání.