Chvěja zachránil Baníku aspoň bod: Moc jsem si při debutu přál skórovat

Pro Chvěju, který v minulých letech většinou putoval po hostováních, to byla prvoligová premiéra. A gólová.

„Moc jsem si při debutu přál skórovat,“ řekl dvaadvacetiletý záložník, který má bronz z mistrovství Evropy hráčů do 19 let z roku 2017. „Hlavně, že ta branka pomohla k bodu, i když jsme chtěli víc. Za stavu 2:2 jsme se hnali do útoku.“

Jaký byl ten váš gól?

Dostal jsem od Tetyho (Tetoura) přihrávku do středu hřiště. Naštěstí ta střela byla tečovaná do protipohybu gólmana.

Celou situaci ještě zkoumal videoasistent. Trnul jste?

Nechápal jsem, co zkoumali. Vždyť to byl regulérní gól.

Co vám trenér říkal, když jste šel na hřiště?

Abych hrál jako v přípravě, abych se pokusil hru oživit, přebíhal nahoru, doplňoval spoluhráče. Snad se mi to podařilo.

Napadlo vás, že vám prvoligová premiéra tak vyjde, když jste ještě na jaře hostoval ve Vítkovicích?

Ve Vítkovicích jsem hrál tak, abych se dostal zpátky do Baníku a zahrál si tady. Je to skvělé nastoupit před těmito fanoušky. Jsem rád, že jsem zpátky.

První hodně špatný poločas jste viděl z lavičky. Jaké to bylo?

Všude jsme byli o krok pozadu, neměli jsme odražené balony a přišlo mi, že jsme nervózní a přemotivovaní.

Byl v hledišti i někdo z vašich blízkých?

Mamka. Taťka přijít nemohl, protože byl v práci. Ale možná se díval. Snad viděl druhý poločas.