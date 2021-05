Občas fajn, ale na záchranu málo, hlesl Hrabina. S Opavou padá už podruhé

Bez znalosti ligové tabulky nebylo odpoledne ve Zlíně poznat, kdo je jasně sestupující a kdo po záchraně sahá. Opava byla mírně lepší, přesto po plichtě 1:1 pláče.



„Možná jsme ve druhém poločasu měli strach o výsledek. Měli jsme přidat na dva nula… mohli jsme si odtud odvézt tři body. Bohužel máme jen jeden a tím jsme se odsoudili k sestupu,“ povzdechl si srdcař, hrající s kapitánskou páskou.

Jak to koušete?

Je to hlavně škoda, protože Opava si ligu zaslouží. Padá to na hlavu nás všech, co jsme v týmu a v klubu. Je to naše vina, to si musíme říct. Je škoda, že liga v Opavě nebude, a to jak pro město, tak pro fanoušky, tak pro hráče. Rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský. Opavě liga slušela. Po postupu (v roce 2018) jsme měli výborný kádr a hráli jsme dobrý fotbal. A je škoda, že se to nechalo zajít tak daleko, že jsme spadli.

Dá se dnešní sestup srovnat s někdejším pádem do třetí ligy?

Ono je hlavně úplně jedno, z jaké soutěže jdete dolů. Tehdy jsem byl mladý, měl jsem osmnáct let… motivace dostat se zpátky nahoru a do ligy byla obrovská. Mezí mě, jak to dopadlo, protože vím, kolik práce nás to všechny stálo, ať už nás v týmu, tak lidí v klubu, kteří v Opavě pracovali. Cesta nahoru není jednoduchá, z druhé ligy se nepostupuje snadno. Měli jsme to uchopit daleko líp.

Kouč Opavy tvrdil: Dali jsme gól. Záznam to však nepotvrdil Jenom centimetry byla Opava ve Zlíně od toho, aby zvýšila na 2:0 a vybojovala si prodloužení své naděje na udržení. V 72. minutě spálil obrovskou šanci René Dedič, jehož hlavičku zblízka akrobaticky vyrazil brankář Stanislav Dostál, a následnou dorážku poslal Aleš Nešický od břevna do země a ven. „Vypadalo to na gól, a opravdu asi byl. Na záznamu v televizi je vidět míč za lajnou. Podle nás tedy neuznaný gól a utkání mělo být po této situaci rozhodnuté,“ posteskl si na tiskové konferenci opavský trenér Alois Skácel. Záznam, který má k dispozici web deníku Sport, naopak ukazuje na to, že balon se od břevna odrazil těsně před brankovou čáru, a tak to vyhodnotil i rozhodčí Alex Denev u videa.

Opava na zahozenou šanci doplatila, o šest minut později ji vyrovnáním po nepodařeném pokusu o ofsajd systém zpražil Tomáš Poznar. „Jeden z obránců tam zůstal viset. Daleko víc nás ale mrzela naše neuznaná branka,“ trval na svém Skácel.

Vnímali jste jako tým bouřlivou situaci v Opavě v týdnu, kdy skončil sportovní ředitel Pavel Zavadil?

Víme, co se v klubu děje, bavili jsme se o tom a vnímali jsme to, ale do zápasu jsme se tím nechtěli zabývat. Vždyť ta naše situace už kritická byla, ne-li beznadějná. Chtěli jsme vyhrát pro sebe a pro lidi v Opavě. Už jenom kvůli nim bychom neměli sezonu jen dohrávat, ale měli bychom se snažit odevzdat bojovný výkon a přivézt domů nějaké body. Ve Zlíně jsme na to měli, takhle jsme to chtěli fanouškům vrátit, i když by to byla slabá náplast.

Co rozhodlo o sestupu Opavy celkově?

Myslím, že to byla směs všeho. Jeden zápas to neudělá. Byla tam spousta promarněných zápasů, které jsme měli dotáhnout do vítězného konce, individuální chyby, výkony všech hráčů v týmu. To, že někdo spadne dolů, není nikdy o jednom hráči, ale je to o celém kolektivu. Jde to na záda nás všech, podepsali jsme se pod to všichni včetně trenérů a vedení. Ze své pozice můžu hodnotit jenom výkony nás, hráčů, a ty v některých fázích byly sice fajn, ale málo na záchranu. To, že padáme, říká všechno.

Nechtělo to lépe posílit?

Myslím si, že v zimě jsme posílili dostatečně, přišli kvalitní hráči, kteří na ligu mají. Ale když se hraje o záchranu, je rozpoložení, v němž jde hráč do zápasu, jiné než ve středu tabulky. Pro některé kluky to bylo nové. My místní jsme věděli, o co jde, o záchranu jsme hráli poslední dva roky, ale kluci zvenčí to neznali, a když nepřišly výsledky a body, psychicky se to projeví na každém. Výkony pak jdou dolů. Není to tím, že hráči, kteří přišli, neměli kvalitu, ale my jsme se do bažiny dostali sami a nedokázali jsme se z ní vyhrabat.