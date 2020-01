Opavští fotbalisté uzavřeli moravské soustředění první výhrou

„Důležité na soustředění bylo, že jsme se dostali na přírodní trávu, na níž jsme absolvovali tři tréninky plus utkání se Zlatými Moravcemi, které kluci zvládli výborně,“ řekl opavský trenér Jiří Balcárek.



Opavští měli zázemí v Hnanicích, ale k přípravě využívali nedaleké hřiště v rakouském Retzu.

Jiří Balcárek ve středu postavil šest ze sedmi možných posil - obránce Josefa Hnaníčka, Marka Kodra a Matěje Helešice, záložníky Jiřího Texla a Bojana Dordiće a útočníka Lukáše Železníka. Chyběl jen záložník Dominik Smékal.

Celý duel z nových hráčů odehráli Hnaníček a Texl, který přišel z Olomouce na hostování do konce sezony s opcí. „Je mi sedmadvacet a chci hrát, ne pouze střídat. I proto jsem šel do Opavy, kde se chci porvat o šanci,“ uvedl na webových stránkách klubu Jiří Texl, jenž v minulosti hostoval i ve Vítkovicích. „V Olomouci jsem už byl vyčichlý.“

Opavští na rozdíl od dalších mužstev nevyrazili za teplem do zahraničí. „Když jsem tady přišel, tak scénář zimní přípravy byl téměř domluvený, protože takové věci se řeší hodně dopředu. Bylo to dané,“ připomněl Balcárek. „Jestli si tým soustředění v cizině nemohl dovolit z ekonomických důvodů, nevím, to je záležitost vedení, ale pokud tady budu i za rok, budu chtít, abychom do tepla letěli.“