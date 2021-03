Smetana začal probouzet Baník. Za ligového trenéra se nepovažuji, říká

Co mu ukázal?

„Nic převratného,“ odpověděl. „Hráči mají energii, fotbal je baví, milují ho. Ostatně bez toho by se na takovou úroveň nedostali. A důležité je, že mají zájem plnit pokyny a pracovat.“

Berete angažmá v Baníku jako krok mezi trenérskou elitu?

Ne, ne. Stojím nohama na zemi, což jsem řekl už po Příbrami (při podzimním záskoku tam s Baníkem vyhrál 4:0 – pozn. red.). Vím, kam patřím. Přede mnou je dlouhá cesta. Možná to je krůček k tomu, abych se prosadil, ale rozhodně se nepovažuji za ligového trenéra. Ti jsou na jiné úrovni. Ale rád bych měl třeba takovou energii a zápal jako Petr Rada (kouč Jablonce – pozn. red.) ve svém věku.

Bavil jste se s vedením, zda jste u týmu dočasně, anebo dostanete více prostoru?

O tom jsme se nebavili. Měl bych se vzdělávat, nabírat zkušenosti a jak dlouho u týmu budu, neřeším. Co bude, bude. Beru to zápas od zápasu a trénink od tréninku.

Co pro vás možnost trénovat Baník znamená?

Moc si vážím důvěry, kterou mi vedení dalo. Uvědomuji si, v jakém jsem klubu, s jakou historii a fanouškovskou základnou. V Ostravě jsem vyrůstal a žiju. Mám i hodně kamarádů, kteří jsou zapálenými fandy, takže i z toho pohledu vím, co Baník pro lidi znamená. Rozhodně nemíním hazardovat se svým jménem a už vůbec ne se značkou Baník.

Baníku jste se ujal ve 38 letech. Mezi hráči máte vrstevníky brankáře Jana Laštůvku a obránce Martina Filla a Jiřího Fleišmana. Nebudete mít problém sjednat si respekt?

Když po hráčích budu chtít věci, které jsou správné, dávají smysl a přinášejí výsledky, tak s tím nemůže být žádný problém. Hráči jsou profíci. A vždy jsem po nich chtěl, aby příprava i hra dávala všem smysl.

Měli by vám zmíněné opory týmu pomoci i v kabině?

Samozřejmě. Kdo jiný.

Proč jste jako kluk šel hrát do Vítkovic a ne do Baníku?

Dali mě tam rodiče, i když Baník byl samozřejmě lepší. A měl jsem to do Vítkovic blíž, tak jsem hrál tam a byl Vítkovičák. Ale v žákovském nebo dorosteneckém věku bych na Baník, kde byla ta kvalita nesrovnatelně lepší, asi ani neměl.

Nejste příliš skromný?

Ne, to je realita. Abych se někam dostal, musel jsem si to hodně odpracovat. Nebyl jsem tak talentovaný.



Můžete se jako trenér představit? Jaký styl hry je vám nejbližší?

To jsem ještě neřekl ani hráčům, i když mě už samozřejmě trošku znají.



Máte trenérský vzor?

Trendy jsou jasně dané – Klopp, Tuchel, u nás Trpišovský, Svědík... Takový způsob fotbalu je mi blízký.



Baník přebíráte na devátém místě s devítibodovou ztrátou na pohárové příčky. Jaké máte ambice?

Jdeme značku Baníku zvedat trénink po tréninku, zápas po zápase. Budeme pracovat, posouvat se. Ale abych měl nějaké ambice, nebo abych pronášel, že chceme jít výše, to se úplně nehodí. Budeme se snažit, abychom v každém zápase byli maximálně úspěšní.

Sešel jste se s bývalým trenérem Lubošem Kozlem, abyste od něj získal nějaké poznatky?

Ne, ale už dříve jsme spolu často hru rozebírali. U toho týmu jsem byl. Znám ho, znám způsob hry i hráče.



Na co se musíte zaměřit nejdříve, abyste mužstvo nastartoval?

To jsou věci, které musíme říct nejprve klukům. Za týden se o tom můžeme pobavit.

Určitě ale Baník musí zabrat v útočné fázi, že?

Na tu se zaměříme. Je potřeba hru zjednodušit. Tým je připravený, měl velmi kvalitního trenéra, čímž to je pro mě jednodušší.



Mohl by útok vylepšit mladý Nigerijec Yira Sor Collins, který naskočil do minulých dvou zápasů a vy ho znáte z rezervního celku?

Každý ji může vylepšit. A pokud jde o Sora, objevil se tu před měsícem a půl. Nemůže být hráčem, který hned potáhne Baník. Je mladý, má spoustu nedostatků, ale má potenciál. Pracujeme s ním, a to se za tu dobu, co je tady, asi moc nezměnilo.

Sportovní manažer Alois Grussmann říkal, že si v klubu budete muset vypracovat důkladnou analýzu hráčského kádru a promluvit si s hráči o jejich vztahu k Baníku. Co vy na to?

Musíme si promluvit o tom, jak se budeme chtít prezentovat, jak budeme hrát. O jejich přístupu. Ale že bych měl do někoho střelit, to ne. Udělali jsme tlustou čáru a s jednotlivci se budeme bavit, co po nich chceme.



V neděli vás čeká pořádně ostrý start na hřišti Slavie Praha.

Jdeme na evropský tým, to je bez debat. Co více si přát. Jako hráč bych dal všechno za to, abych byl proti takovému soupeři v základní sestavě. A rval bych se o to. V české lize momentálně nemůže být hezčí zápas.



Trenér Pavel Vrba tam kdysi při premiéře s Baníkem prohrál 0:7. Neděsí vás to?

Fakt? Děkuji, že jste mi to řekl. Udělám všechno proto, aby tomu tak nebylo.