Smetana se nad nabídkou Baníku vůbec nerozmýšlel. Cítím důvěru vedení, říká

„Nerozmýšlel jsem se,“ komentoval nabídku převzít prvoligový celek osmatřicetiletý Ondřej Smetana. „V Baníku jsem maximálně spokojený, cítil jsem důvěru vedení už v pozici trenéra B-týmu.“

Někdejší útočník Smetana je odchovancem Vítkovic. První ligu hrával za Liberec a Slovácko. Zkušenosti má i z Belgie, Německa a Kypru. Hráčskou kariéru končil v­ Třinci.

Dosud trénoval třetiligové Petřkovice, odkud loni na jaře přešel do druholigových Vítkovic a v srpnu nastoupil do Baníku Ostrava k tamější rezervě hrající MSFL.

Smetanu premiéra na prvoligové lavičce nečeká, jelikož na ní zaskakoval loni 7. listopadu v Příbrami, když trenéři Kozel a­ Kopecký onemocněli covidem-19. Tehdy Baník dovedl k dosud nejvyšší výhře v sezoně – 4:0. Mužstvo tam nastartovalo sedmizápasovou sérii bez porážky.

Jenže letos Baník z devíti duelů vyhrál jen dva... A to spolu s nepřesvědčivým herním projevem byl důvod, proč trenér Luboš Kozel po 14 měsících skončil.

Ondřej Smetana zatím nechce rozebírat svou nadcházející práci. „O tom, co a jak budeme dělat, co po nich budu chtít, chci nejprve probrat s hráči, s nimiž se sejdu v úterý,“ podotkl.

Připustil však, že především se bude chtít zaměřit na zlepšení útočné hry. „To ale vidí každý, to není nic nového,“ dodal.

Asistenty mu budou dělat někdejší výborní fotbalisté Baníku Václav Daněk, Ivo Staš a Jan Baránek mladší, který v realizačním týmu zůstal stejně jako trenér brankářů Vít Baránek. „K tomuto složení jsme došli spolu s vedením,“ uvedl Ondřej Smetana.

Ivoš Staš mu dělal asistenta už u rezervy. „Je to člověk, na něhož se mohu spolehnout,“ řekl Smetana. „A pokud jde o Vencu Daňka, tak toho znám od svých třiadvaceti let, možná i od dvaceti. Několikrát mě trénoval, třeba ve Vítkovicích a ve Fulneku. A přichází s tím, že to byl výborný útočník. Potřebujeme mužstvo oživit.“

Václav Daněk navíc má i potřebnou profesionální licenci, kterou si Ondřej Smetana musí dodělat.

„Čekám, kdy se otevře kurz, a pak půjdu na přijímačky,“ podotkl nový trenér fotbalistů ostravského Baníku.