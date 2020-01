Budu bojovat, abych v Baníku zůstal, předsevzal si Ondřej Šašinka

„Nevím, jak to dopadne,“ míní jedenadvacetiletý Ondřej Šašinka. „V pondělí jsem začal trénovat s mužstvem a v úterý jsem nastoupil na poločas proti Karviné (1:1). Zatím to není vůbec ono.“



Na podzim hostoval ve Slovácku, za které nastřílel pět branek. Jenže v závěru podzimní části první ligy se zranil, takže zimní přípravu zahájil individuálním tréninkem. „Ještě nějakou chvilku potrvá, než se dostanu do tempa,“ připustil.

Trenér Kozel uvedl, že už jste ve věku, kdy byste měl Baníku co dát. Souhlasíte?

Asi jo, už jsem byl po hodně hostováních a možná přišel čas, abych byl tady. Ale vše se teprve uvidí.

Baník má v útoku velkou konkurenci - Milana Baroše, Nemanju Kuzmanoviće, Tomáše Smolu... Bude těžké prosadit se?

To určitě. Ale je to jenom na mně, abych hrál tak, abych zůstal a dostal se do základu.

Z Baníku možná odejde Dame Diop, jehož testuje turecký Hatayspor. Bavili jste se s trenérem, že vaše šance je tak větší?

Pořád je ještě brzy. Zatím jsme spolu moc nemluvili. Ale můj nejsilnější dojem po prvním tréninku byl, že všichni mají velkou chuť do práce.

Jak vám pomohl minulý půlrok ve Slovácku?

Hodně, protože jsem měl důvěru trenéra, sázel na mě. Cítil jsem se na hřišti dobře. Hlavně mi narostlo sebevědomí, protože jsem pravidelně hrál. Bohužel na konci podzimu mě zabrzdilo zranění. Na měsíc a půl jsem vypadl. Ale doufám, že nebude těžké dostat se zase zpátky.



Pokud vám to v Baníku nevyjde, bude mít o vás trenér Slovácka Martin Svědík znovu zájem?

Volali jsme si a říkal mi, že kdyby mi to v Baníku nevyšlo, tak by mě vzal zpátky.

Přestože Slovácko získalo do útoku Jana Klimenta?

Konkurence je všude, což je jen dobře. Ale teď budu bojovat, abych se dostal do sestavy Baníku.