Tyč? Myslel jsem, že míč letí půl metru vedle. Měli jsme štěstí, uznal Kolář

Slávisté na novém stadionu posledního týmu tabulky ubojovali vítězství 2:0. Hlavatého technický obstřel přišel za jednobrankového vedení a skončit v síti, bůh ví, jak by ligový lídr v Pardubicích dopadl.

„Mě hlavně překvapilo, že to byla tyčka, myslel jsem si, že to letí půl metru vedle. Ale zpětně musím říct, že to byla nádherná střela, kroutil to tam fantasticky. Když to skončilo na tyči, tak jsem si oddechl. Kdyby to šlo do brány, tak jsem ani nereagoval, nestihl bych to,“ pravil Kolář.

„Vyhráli jsme 2:0, ale náš výkon nebyl optimální. Pardubice měly dost šancí, my nehráli tak, jak jsme chtěli. O to víc si vážíme tří bodů, protože si myslím, že odsud se snadno odvážet nebudou,“ pokračoval.

Proč měly Pardubice už od začátku zápasu tolik příležitostí?

Vstoupily do duelu dobře, chtěly si zpříjemnit otevření krásného nového stadionu. Šly do toho naplno, dostávaly se do nebezpečných akcí. My jim to umožňovali svými nepřesnostmi, ale gól jsme nedostali, takže ve finále super. Soupeře ale musím pochválit. Jestli budou Pardubice hrát takhle i v budoucnu, nemusejí mít strach, že by spadly.

U tyče Hlavatého jste si silně oddechl, co nejtěžší zákrok? Který to byl?

Jak na mě šel Lima sám. Bylo to tak rychlé, že ani nevím, jak se to seběhlo, měl jsem štěstí, že mě trefil do nohy. Přišlo to v ideální moment, kdyby Pardubice daly na 1:1, domácí by se dostali do varu, fanoušci by je hnali... Pak bychom měli velký problém ten bod tady udržet.

Lepší z pohledu Slavie byl určitě první poločas, ve druhém trenér hned sáhl k trojitému střídání. V čem byl hlavní problém, že jste tak vypadli z rytmu?

Pardubice hrály opravdu skvěle a všude byly včas, nedopřály nám prostor. Vyřešil nám to střed, ale musím hlavně chválit domácí, takhle jsem je dlouho neviděl hrát. Hodně nám to ztížili, my ho zvládli jen díky tomu, že jsme byli lepší ve vápně.

Jakou roli v tom sehrálo nové prostředí?

Velkou, každý ví, že domácí publikum je dvanáctý hráč. Všichni se na to těšili, připravovali jsme se na to, že to tu budou Pardubice chtít urvat. První jarní kola nám navíc nevycházela, ztráceli jsme v nich. Trenéři na nás proto apelovali, abychom si to pohlídali. Teď jsme vstup měli vydařený, dvakrát jsme vyhráli, body se počítají a v boji o titul budou i ty z Pardubic hodně důležité.

Penalta, z níž Václav Jurečka otevřel skóre, se pískala po přezkoumání videa až s odstupem. Měl jste situaci přes celé hřiště, tušil jste, že by k něčemu takovému mohlo dojít?

Já upřímně sám nic neviděl, takže jsem jen čekal na verdikt rozhodčího. Nemohl jsem se ani hádat, jestli byla, nebo ne (úsměv). Je špatně, že to trvá takhle dlouho. V takové zimě není pro nikoho příjemné tam stát.