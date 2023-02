Z koncovky jsem zděšený. Musíme okamžitě začít dávat góly, bědoval Kováč

„Bod bychom si zasloužili, ale nedali jsme gól a právě na ty se fotbal hraje. Náš výkon měl parametry, před zápasem jsem poslouchal, že nemáme co ztratit, jenže máme. Přišli jsme o další tři body, na Slavii jsme přitom měli,“ mrzelo na tiskové konferenci trenéra FK Pardubice Radoslava Kováče.

Nelhal. Pardubice skutečně klidně mohly s lídrem uhrát minimálně bod, ale to by musel například Brazilec Leandro Lima v 69. minutě proměnit zcela loženou šanci. Po přihrávce za obranu byl úplně sám před Kolářem, ale trefil jej pouze do nohy.

„Z naší koncovky jsem trochu zděšený, protože tohle jsou tutové góly. Takové šance musíme okamžitě začít proměňovat,“ uvědomoval si Kováč. „Trénovat a trénovat. Ale jak? Sto střel po tréninku? Nevím. Tohle musí být gól,“ opakoval.

Nad Limou už jednou bědoval v listopadu v Ďolíčku. Tehdy Pardubice získaly cenný bod za remízu 1:1 s Plzní, Lima však odmítl další dva, když tváří v tvář gólmanovi poslal jen pár minut před koncem míč téměř mimo stadion...

„Lima je neskutečně pracovitý a zajímavý hráč, ale na posledních třiceti metrech je hrozně zbrklý. Pořád se snažíme ho zklidnit, ale musí získat zkušenosti. Možná nás stál už tři body, mohli jsme být jinde, ale se Slavií jsme měli i smůlu,“ neházel vinu jen na Limu Kováč.

Pardubický záložník Dominik Janošek (vlevo) se snaží udržet míč před Lukášem Provodem ze Slavie.

Třeba když pěkná zatočená střela Michala Hlavatého z hranice pokutového území v 50. minutě trefila pouze tyč. Sám gólman Pražanů Ondřej Kolář přiznal, že neměl šanci proti ní zasáhnout. „Tam se to nakonec pěkně vytočilo. Ve druhém poločase nemám svému týmu, co vytknout,“ krčil rameny Kováč.

V prvním ano. Slavia šla do vedení díky proměněné penaltě Václava Jurečky za zbytečnou ruku Dominika Kostky ve vápně. Druhý gól pak hosté přidali až v samém závěru utkání, když z brejku zvyšoval Peter Olayinka. To už Pražané dohrávali dokonce v deseti po druhé žluté pro Ousoua.

Pardubice si tak mohly v sobotu večer užít alespoň premiéru na svém vymodleném nově zrekonstruovaném domácím stadionu. Dorazilo 4 620 lidí a bylo vyprodáno, představen byl třeba i nový maskot klubu Perníček a i přes několik nedodělků a nepříjemností například u stánku s občerstvením je jasné, že Východočeši konečně našli útočiště, na kterém můžou trápit víceméně všechny soupeře.

„Nový stadion pro Pardubice, to je pecka. Užili jsme si to, byla skvělá atmosféra a stadion byl jistě příjemný i pro Slavii, protože se hrálo na super terénu. Z prohry jsme ale pořád zklamaní,“ připomněl Kováč.

Již se začal upínat k dalšímu domácímu utkání se Zlínem. Stále poslední Pardubice sice ještě před tím nastoupí v sobotu v Boleslavi, 19. února však přijde na řadu záchranářský duel téměř o všechno.

„Doufám, že bude zase plno. Že nás fanoušci opět poženou a konečně vyhrajeme,“ přál si Kováč.