Kolářovi gól slíbil trenér. Ale na další penaltu už ho nepustíme, zařekl se

„Nebylo to spontánní, byli jsme domluvení,“ kývl trenér Jindřich Trpišovský. „Dát ligový gól byl Ondrův velký sen, zvlášť tady doma v Edenu a proti Tribuně sever. Já mu v zimě, kdy vážně hrozilo že odejde, ale nakonec se rozhodl zůstat, slíbil, že ho na penaltu pustíme.“

A když Slavia vedla hluboko v nastaveném čase nad Příbramí o dva góly a sudí Ondřej Ginzel ukázal na penaltový puntík, nebylo co řešit.



„Už jsme se o tom bavili minulou sezonu, ale teď se to vyloženě nabízelo. A já si věřil,“ usmíval se sám Kolář do televizní kamery.

Penaltu proměnil mazácky. Brankáře Melichara, svého o pět let mladšího soka, poslal na opačnou stranu a nadšeným spoluhráčům skočil do náruče.



I trenérovi se ulevilo: „Protože kdyby neproměnil, museli bychom ho poslat na další penaltu. Ale teď už se zase může soustředit na chytání.“

Kolář je šestým brankářem, který v lize vstřelil gól. Jako poslední to dokázal před pěti lety Zdeněk Zlámal z Bohemians, když na Julisce hlavou po rohu vyrovnal pražské derby proti Dukle (2:2).



Ostatní se prosadili z penalt.

Radek Sňozík, který byl kdysi v Bohemians dokonce exekutorem číslo jedna, proměnil v roce 2007 pokutový kop proti Zlínu (1:2) za bezbrankového stavu.

Slávista Radek Černý, dnes Kolářův trenér, se trefil v roce 1999 proti Jablonci (3:0) a sparťan Petr Kouba se o čtyři roky dřív prosadil v duelu s Českými Budějovicemi (4:0).

Střelcem-rekordmanem mezi brankáři je Zdeněk Jánoš, který dal v lize gól poprvé už v roce 1994 za Slavii a pak se dvakrát trefil také v Jablonci.

Že by meta pro současného slávistického fantoma?

„Ne, protože ho na další penaltu už nepustíme. Tohle byla výjimečná situace,“ řekl jasně Trpišovský. „Jedině, že by nám snad selhali ostatní střelci a nám nezbylo nic jiného než sáhnout po Ondrovi. To je ale samozřejmě nadsázka, kvalitních exekutorů máme dost. Navíc když jde kopat gólman, není to příliš šťastné ani vůči soupeři.“