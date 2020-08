Výhra, ale výkon slabší. Byli jsme pomalí a nepřesní, nelíbilo se Trpišovskému

„Vstoupili jsme do zápasu sice dobře, byli jsme velmi aktivní a dali dva góly za dvacet minut, což jsme chtěli, jenže pak se naše hra hrozně zpomalila, byla tam spousta nepřesností. Zápas ztratil tempo a my jsme celý první poločas dohráli na můj vkus velmi špatně,“ hodnotil vítězství 3:0 navzdory.



Tušíte, čím to bylo?

Chyběla nám mnohem lepší hra v pokutovém území. Centrů - a dobrých - jsme měli hodně, ale nepohybovali jsme se dobře v předbrankovém prostoru, scházela nám větší kvalita při řešení situací.

Přesto jste téměř výhradně útočili a Příbram za celý zápas do ničeho nepustili.

Zlepšili jsme se na začátku druhé půle, něco jsme si řekli a vstoupili jsme do ní aktivněji, vytvořili jsme si tlak, ale znovu: ve vápně jsme nepracovali dobře. Úplně v topu nebyli naši střední záložníci, Stanciu se Ševčíkem nepodali takový výkon jako třeba v Českých Budějovicích. A nepomohla nám ani střídání - ne že by ti hráči nehráli dobře, ale jako tým už jsme se nedostali do tempa ze začátku zápasu. To mě mrzí. Na druhou stranu je třeba pochválit i Příbram, která hrála poctivě do defenzivy.

Hodně se tlačili do útoku vaši krajní beci, kapitán Bořil se ve druhém zápase přimotal ke druhému gólu.

Příbram je zrovna jeho oblíbený soupeř. Když před zápasem počítal ligové góly, stačily mu prsty jedné ruky. Věřil si, navíc má perfektní náběh, což je asi pozůstatek toho, že hrál do dvaceti let útočníka. Navíc typologie zápasu si takový styl vyžadovala: Příbram zahustila střed hřiště a nejvolnější byly právě lajnové prostory. Ukázal to i Vláďa Coufal, který byl v první půli naším nejnebezpečnějším hráčem.

Proti prvnímu zápasu jste upravil stoperskou dvojici. Místo Zimy vedle Hovorky nastoupil Kúdela, už ladíte obranu směrem ke klíčovým bojům o Ligu mistrů?

To ne, ale chtěli jsme Ondru dostat do hry, protože po zranění nenastoupil asi dva a půl měsíce k jedinému zápasu. Bylo to plánované. Navíc David Zima odjíždí na jedenadvacítku, za kterou by měl odehrát dvě utkání, takže o herní vytížení nepřijde. Ondra bude v nároďáku také, ale nevíme, jestli nastoupí, a nechtěli jsme, aby byl další tři týdny bez zápasu.

Ale na Ligu mistrů už myslíte, ne? V úterý poznáte soupeře pro 4. předkolo, ve kterém jste mezi nasazenými. Je to velká výhoda?

Všichni víme, jaké týmy nám hrozily, byl tam Olympiakos, Salcburk, takže papírově je určitě lepší být nasazený. Zároveň ale nechci příliš předjímat. Zatím získáváme přehled o všech možných soupeřích a až nám nalosují konkrétní dvojici, budeme ji bedlivě sledovat. Určitě nelze nikoho podceňovat, zvlášť v téhle situaci, která v Evropě nastala. Někdo hraje, někdo ne, každý tým je na tom úplně jinak. Takový Ferencváros vyřadil Celtic a předvedl se velice dobře, Brest se zase prokousal přes Astanu, Midtjylland hrál skvěle v Razgradu. Pořád jsou tam velmi silné týmy.

Vy se i kvůli Lize mistrů dlouhodobě chystáte v přísné izolaci. Nebojíte se, že by to tým mohlo negativně ovlivnit?

Zasahuje nám to do každodenního života, ale opravdu se snažíme udělat maximum proto, abychom se vyhnuli nákaze. Protokol, kterým se řídíme, je opravdu přísný. Pohybujeme se skoro výhradně jen v prostorách na stadionu, kam se za námi dostanou pouze otestovaní lidí. A pak jezdíme domů. Na soukromý život jsme v podstatě rezignovali. Mě se to týkalo i dřív, takže si to aspoň teď vyzkouší i hráči - ale to je samozřejmě jen vtip. Měli jsme jednoho pozitivního na soustředění a pořád se z toho nemůže úplně dostat. Myslím, že všichni hráči jsou rozumní, není to pro nás jednoduché, ale je to to nejmenší, co v současné chvíli můžete dělat.