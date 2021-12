Jílek: Body jsme poztráceli i v zápasech, kdy jsme si na ně sáhnout měli

„Známka týmové kvality a vyrovnanosti pro mě je, abychom měli průměr 1,5 bodu, to bychom museli mít nějakých 27 bodů. Body jsme poztráceli i v zápasech, kdy jsme si na ně sáhnout měli.“

Jako na závěr doma se Zlínem.

Z výsledku jsme zase zklamaní. Ke třem bodům jsme měli blíž, ale není potřeba si lhát – výkon nebyl podle představ. Herně to bylo vyrovnané utkání, dost nepřesností, málo kvality v přechodové fázi od obou týmů. Nicméně vypracovali jsme si v prvním poločase čtyři brankové příležitosti, abychom utkání rozhodli. Pojišťovací gól jsme však nepřidali a soupeř z ojedinělé příležitosti vyrovnal. Zlín měl pak víc závarů a my jsme už neměli sílu, abychom s tím něco udělali. Ani mladí střídající hráči se neprosadili. Bod je v naší situaci málo.

Také útočník Antonín Růsek připustil, že týmu už v závěru chyběla síla. V čem je problém?

Problém je v tom, že konkurence není taková, jaká by měla být. Růsek je jediný hrotový útočník, který je připravený. A podobné je to u křídelních hráčů. Nejsme v komfortní situaci – chybí nám do útočných pozic Hála, Zifčák, Vaněček. Kvalita do střídání schází. Máme nadějné kluky, ale těžko po nich můžeme teď chtít, aby nám rozhodovali zápasy. Neměl jsem pocit, že bychom byli na tom kondičně hůř než soupeř, spíš pak rozhoduje mentalita.

Těšíte se, že se z vydařeného hostování v Pardubicích vrátí útočník Mojmír Chytil?

Těšíme se na víc hráčů. Doběhlo nás, že konkurence i na prostřídání nebyla vyšší. Ale většina ligových mužstev má nějaké problémy. Moja předváděl v Pardubicích, co jsme očekávali: maximální vytíženost, dobrá produktivita. Pevně věřím, že si sebevědomí přenese a bude to hráč, který nám v těžkých zápasech pomůže.

Považujete zpětně za chybu, že jste ho uvolnili?

Nepovažuju. Nikdo nemá křišťálovou kouli a neví, že se zraní dlouhodobě Zifčák, Vaněček... Kdyby se to nestalo, tak se bavíme, proč má Chytil vytíženost 120 minut. Loňskou sezonu tady ukazoval kvalitu, v přípravě se nám to úplně nejevilo, tak dostal prostor tam.

Čekal jste, že tým bude výkonnostně dál, anebo se ukazuje, že na váš kombinační fotbal nemáte odzadu vhodné typy hráčů?

Nároky, které máme na způsob hry, jsou daleko vyšší než to, co předvádíme. Jedna věc je hráčský potenciál pro tento způsob a druhá věc je na nás – musíme naše myšlenky přenést na hráče, aby byli schopní je plnit. Když nemáte dostatečný počet bodů, postrádáte větší sebevědomí. Vůbec bych se teď nebavil o tom, jestli na to máme vhodné typy, nebo ne. Když si budeme věřit, budeme aktivní, tak to ze hry vyplyne. A to jsem postrádal. Hodně se schováváme, nechceme vzít zodpovědnost sami na sebe. Největší sebevědomí má v posledních zápasech Jirka Spáčil, který se nebojí balon vzít a je schopen i v těžkých situacích mít konstruktivní, nadstandardní řešení. Tohle nám ale chybí. Bylo to způsobené i tím, že vypadli Venca Jemelka a Víťa Beneš, konstruktivní typy. Roman Hubník pomáhá do defenzivy, ale komplikovanější je to v rozehrávce. Budeme na tom muset pracovat daleko víc.

Začátek sezony vám vyšel. Zlom přičítáte velké marodce?

Za mě byl strašně důležitý moment v Boleslavi, kdy se zlomil vývoj sezony a šel pak proti nám. Následoval doma Baník, kdy jsme evidentně měli dosáhnout na dvě vítězství. Kdybychom měli o čtyři body víc, tak se budeme bavit trošku jinak. Zranil se nám David Vaněček, pak s Baníkem jsme hráli o deseti, vstoupil do toho VAR. Lámalo se tam naše rozpoložení. Následující utkání v Teplicích a na Bohemce nebyla dobrá, dostali jsme se do křeče. Do toho dost zraněných – všichni čtyři stopeři proti Hradci, všech pět útočníků proti Slavii. Okolnosti byly náročné, nevypořádali jsme se s nimi.

Budete žádat posílení?

Až se uzdraví Martin Hála, Pavel Zifčák, David Vaněček, tak nám přijdou do vrchu kvalitní hráči, což prokázali v úvodu sezony. Tlačí na ostatní, konkurenční prostředí je potřeba, hráči pak pracují líp a jsou schopni se zlepšovat daleko víc. Prostor vidíme ve středové řadě, v křídelních hráčích. Tam bychom potřebovali konkurenci zvýšit.

Jaká pozitiva byste vypíchl? Forma útočníka Růska?

Tonda byl pod mediálním tlakem, i my jsme na něj měli vyšší nároky, přišel s velkým očekáváním. Souhlasím s vámi, že v závěru patřil mezi naše stěžejní hráče, nakonec to potvrdil i střelecky. Pozitivem je i zapracování Jirky Spáčila do sestavy. Budoucnost by mohl tady mít velmi dobrou. Vrátit se musím i k Juraji Chvátalovi, které měl úvod vynikající. A taky nám vypadl na osm zápasů. Kdyby ho to zranění nepotkalo, je zase jinde. Pozitiva bychom našli, ale negativ je s ohledem na bodový zisk víc.

Na stoperu se výbornými výkony zabydlel Michal Vepřek, že?

Souhlasím. Mám pocit, že to byl náš nejlepší hráč v závěru jak z pohledu defenzivního, kdy velmi dobře zvládal náročné situace s hrotovými útočníky, tak i ve výstavbě. Měl daleko největší snahu o konstruktivní řešení. Pro nás je to signál s touto informací pracovat.

Zato obránci Ondřeji Zmrzlému zápas nevyšel, souboje se skórujícím Fantišem se ani neúčastnil.

Měl zdravotní problém, což se prokázalo při té vyrovnávací brance. Nebyl koncentrovaný na souboj, ale na rameno, na které si v zápase opakovaně sahal. Nebyl to úplně jeho zápas, proto nastoupil Beneš.

Přijdete v zimě o Gonzáleze, který nechce prodloužit smlouvu?

Pablo má smlouvu do června. Pokud nepřijde nabídka, je dál právoplatným členem týmu. Je spíš na sportovním vedení, jak se k tomu postaví, jestli budeme mít za něj alternativu. Zrovna v zápase proti Zlínu by nám určitě pomohl.

Bude sportovní vedení řešit i vaši pozici?

Na to vám asi nemůžu odpovědět. Nevím, jestli je to na pořadu dne. Neřešili jsme to.