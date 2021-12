Skvělý start, pak zranění a fotbalisté Olomouce přezimují v křeči

A sražená střela středopolaře Radima Breiteho skončila na tyči...

Olomoučtí fotbalisté v posledním zápase roku zahazovali doma vyložené šance, ujala se jen hlavička Růska z první půle po centru Spáčila. Jinak nic. A Zlín z první střely na bránu trestal. Čanturišvili měl hodně času na centr, Zmrzlý s poraněným ramenem bránil lajdácky Fantiše, jenž hlavičkou o zem po hodině hry domácí zmrazil.

„O poločase trenér Kalivoda říkal, ať se nebojím tam vlítnout, že to nebudou čekat,“ usmíval se Fantiš. „Výborně nám ale zachytal brankář.“ Sigma – Zlín 1:1.

„Byli jsme impotentní, to rozhodlo,“ shrnul Růsek. „Naše klasika v domácích zápasech – hrajeme, dáme gól a pak náš tlak uvadne.“

Pramalá útěcha pro Hanáky, že udrželi v přímém souboji desáté místo, poslední ve střední skupině, které se netýkají boje o záchranu.

„Zase zklamání z výsledku,“ štvalo olomouckého trenéra Václav Jílka. „Měli jsme ke třem bodům blíž, ale výkon nebyl podle našich představ. Málo kvality v přechodové fázi, i tak jsme si vypracovali čtyři brankové příležitosti.“ Od jeho hochů se čekalo víc.

Nejen ve čtvrtou adventní neděli, nýbrž za celý podzim.

Pod staronovým koučem Jílkem odstartovala Olomouc sezonu skvěle přesně podle jeho slibu, že chce bavit a být odvážná. Pamatujete?

Sázela góly, produktivitou udivovala, byla kurážná, leč do zimní pauzy jde stejně ve znatelné křeči.

Patrná je především v sebevědomí. Kolik hráčů chce míč a kolik se zbaběle schovává? Nechť si každý sigmák odpoví sám, avšak ten poměr bude až příliš vyrovnaný.

Herní zlepšení oproti předchozímu trenérovi Látalovi sice patrné je, jenže nijak zásadně.

Jílkovi ke kombinační hře chybí vhodnější typy hráčů, zejména odzadu. Brankářem počínaje přes stopera a středními záložníky konče. Navíc se musel potýkat s nevídanou marodkou; v závěru podzimu přišel o důležité ofenzivní hráče – nejlepšího střelce Hálu, produktivního Vaněčka, důrazného Zifčáka. „Konkurence není dneska taková, jaká by měla být,“ pravil Jílek.

To není výmluva, ale holý fakt. Poslední kola prakticky nemůže střídat ofenzivní hráče a to je malér. „Chybí Vaněček, Zifčák na dostřídání a to je strašně znát. Marodka byla šílená,“ láteřil Růsek.

I proto z devatenácti zápasů vyhráli sigmáci jen pět. Dvacet dva bodů je však málo bez ohledu na absence. „Určitě je to málo. Známka vyrovnanosti, kvality týmu je pro mě 1,5 bodu na zápas, takže 27 bodů,“ počítal Jílek. „Tým má na to být výš,“ kývl Růsek, autor pěti tref. „I já jsem mohl mít lepší čísla.“

Zrovna Růsek a jeho nárůst formy patří k olomouckým podzimním pozitivům. Jako další Jílek zmínil výkony odchovance Spáčila, či Chvátala anebo veterána Vepřeka, který si hlasitě říká o novou smlouvu. „Náš nejlepší hráč v závěru,“ pravil Jílek s tím, že negativa převládají.

A tak dokonce na poslední tiskovce roku slyšel nepříjemný dotaz, zda klub bude řešit i jeho pozici.

Podle informací MF DNES to není na místě. Bude zajímavé pozorovat, jak Jílek vyladí Sigmu na jaro s uzdravenými oporami a s navrátilcem Chytilem z vydařeného hostování v Pardubicích, kde dal pět branek. Olomouc má potenciál být lepší, zábavnější, nebezpečnější.

Jílka však čeká hodně práce. „Podzim se zlomil v Boleslavi, přišli jsme o vedení i zraněného Vaněčka,“ vypíchl mač, po kterém začali modří vadnout. Nastartuje je zase?