V derby jsme byli lepší, ale soutěž je dlouhodobá, litoval Trpišovský

Jak druhé místo berete?

O tom, že jsme druzí, se rozhodlo v jiných zápasech. Každý ligový zápas ale chceme zvládnout, dorazila za námi spousta fanoušků ve všední den, byl plný stadion. Za to jsme rádi. Ve vlastních rukách jsme to neměli. Samozřejmě je to pro nás zklamání, honili jsme to celou sezonu. Bohužel jsme skončili na druhém místě.

Které ztráty rozhodly?

Nejvíc vzájemné zápasy na Spartě, kdy jsme si dali vlastní gól v nastavení, mohli jsme vyhrát 3:2. Přišli jsme o dva body, soupeř jeden získal. A potom jsme prohráli penaltou na 2:3 znovu v nastavení, kdy jsme bod ztratili a tři získal soupeř. To mě napadne první - vzájemné zápasy v jarní části, kdy se rozhodovalo o spoustě bodů.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Gratuluji AC Sparta Praha k zisku ligoveho titulu 2022/2023. oblíbit odpovědět

Mrzí druhé místo o to víc, že v derby jste kvalitou hry Spartu ve všech zápasech převyšovali?

Mrzí to tak jako tak. Vzájemné zápasy jsme zvládli skvěle, doma jsme vyhráli 4:0, jednoznačně. Ve finále poháru jsme také vyhráli. V dalším zápase jsme byli od vítězství tři minuty, výkon byl skvělý. Pak následoval zápas, kdy jsme měli držení míče přes osmdesát procent, dotáhli jsme se na 2:2 a pak přišel zbytečný penaltový moment. Ve vzájemných zápasech jsme byli lepší, ale je to dlouhodobá soutěž a rozhoduje se ve spoustě aspektech. Musíte si projít českým specifikem v zimních měsících, kdy nás únor, březen, duben na těžkých terénech stál hodně bodů ve venkovních zápasech. Nejlepší je ten, kdo posbírá nejvíc bodů na konci sezony. Vzájemné zápasy jsou strašně důležité a tam vidím ten klíč. Ty dvě nastavení mě mrzí nejvíc.

Jsme mnohem lepší tým než Sparta, o to víc to mrzí očima Petra Ševčíka „Jsme zklamaní, ale to se dnes už dalo čekat. Fotbal hrajeme ale také pro fanoušky, chceme jim vracet podporu, neděláme to jen pro sebe. Zápasů, kdy jsme ztratili titul, bylo poměrně dost, dvakrát jsme mohli vyhrát na Spartě, což se nám nepodařilo zbytečnými chybami. Ale těch zápasů bylo víc – Liberec, kdy jsme dostali gól v 96. minutě, nebo s Teplicemi. Na Spartě jsme ukázali, že jsme herně mnohem lepší tým. O to víc mě to mrzí.“

Vyhráli jste pohár, v lize jste skončili znovu druzí. Jak si sezonu vyhodnotíte?

Je tam spoustu pozitiv a spoustu negativ. Byli bychom tady dlouho. Prošli jsme kvalifikacemi do Evropy v těžkých zápasech. Pak jsme vypadli ve skupině s týmy, které byly kvalitativně horší než v kvalifikaci. A podobné to bylo v domácí soutěži. Vyhráli jsme pohár, dali jsme 94 gólů, doma jsme předváděli skvělé výkony. Bavili jsme fotbalem. Vybrali jsme si ale pár blackoutů ve venkovních zápasech, kdy výkony nebyly dobré. Odehráli jsme velmi dobrá utkání v derby, ale na titul to nestačilo. Pocity jsou rozporuplné.

Bude v létě hodně změn?

To se uvidí, určitě změny budou. Někteří hráči dorazí, někteří odejdou. Rozhodující bude, koho klub uvolní do zahraničí.

Je největší zájem o Davida Juráska a Ondřeje Lingra?

Bude se to týkat i jiných hráčů. Co vím, tak konkrétní nabídka není žádná, jen oťukávání a informace od agentů. Víme, že na řadu hráčů se jezdí dívat kluby. Nebudeme tajit, že David Jurásek je horké zboží. Umím si představit, že by tady ještě mohl vydržet a hrát, protože může být lepší, než je. Některým hráčům v minulosti se to vyplatilo, ať to byl Coufal, Souček, Bah. Být lídrem týmu, pak odcházet do klubu, který za vás zaplatí dost na to, aby si vás vážil a pracoval s vámi, i když se vám třeba něco nepovede...

A Lingr?

Odvedl tu nějaké služby, je tady přes tři roky, vždycky Slavii dával všechno. Některé přestupy dávají větší smysl, i když bych si moc přál, aby Ondra zůstal. Někteří hráči si to víc zaslouží, i když mohou spojit se Slavií třeba celou kariéru. Teď ale není nic na spadnutí. Bude to probíhat během léta, my se na to musíme připravit. Máme hráče, kteří se budou vracet z hostování, třeba Plavšiče. Ze zkušenosti z minulých roků přijde najednou přestup, který nečekáte, nebo zranění. Bude to mít svůj vývoj. Jsou tu zajímaví hráči, i další - Matěj Jurásek a spol.

Ondřej Lingr ze Slavie v souboji s olomouckým obráncem Vítem Benešem.

Jak se vám líbil výkon olomouckého útočníka Mojmíra Chytila, který vás od léta posílí?

Mám ho rád, ale upřímně jsme mu to v zápase trošku darovali výkonem stoperské trojice, který nebyl vůbec dobrý. Ousouovi se nepovedl vstup, Holeš dvakrát uklouzl. Hrál naplno, hrál dobře, ale hodně jsme mu pomohli. Ukazoval, v čem je silný a proč si myslíme, že by nám mohl pomoct, proč jsme si ho vybrali - a to je práce tělem, krytí míče, souboje, které ustál. Ve druhé půli mě překvapil hezkou přihrávkou levačkou za obranu. Přednosti ukázal.

Těší vás aspoň obrat z 0:2?

Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně, i když jsme hodně apelovali na vstup, že nás čeká těžké utkání, že domácí budou uvolnění a budou chtít podat co nejlepší výkon. Dopadlo to přesně obráceně, z první standardky jsme dostali gól. Nepochopitelně s námi zamával. Druhý gól padl po naší obrovské chybě, Zifčák šel sám na bránu, když nám propadnou tři stopeři za sebou, prohrajeme neskutečně hlavu a pak Holeš uklouzl. V tu chvíli jsem chtěl desetkrát střídat, naštěstí pak dali tyčku. Pomohl nám gól, postupně jsme se rozběhali, podrželi balon a dostali soupeře pod tlak. Druhý gól jsme dali po krásné akci a ve druhém poločase jsme už věřili, že zlepšíme kontrolu nad hrou. Soupeře to v tom dusnu stálo spoustu sil a nám se podařilo trpělivou hrou po hezké akci dát vítězný gól. Aspoň za to jsme rádi.