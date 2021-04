Látalova bouřka zabrala: Za druhý poločas musím hráče pochválit

„V kabině byla bouřka, mužstvo jsem upozorňoval na charakter a druhý poločas byl úplně jiný,“ ocenil Látal proměnu, jež přinesla remízu 2:2. „Začali jsme dostupovat, vyhrávali jsme souboje, nebáli jsme se hrát v křídelních prostorech jeden na jednoho.“ Pomohlo i dvojí střídání.

Látal do druhé půle poslal ofenzivní odchovance Jáchyma Šípa s Pavlem Zifčákem, stáhl beka Ondřeje Zmrzlého, který byl u obou branek, a také záložníka Patrika Slaměnu, jenž od zimního příchodu ze Zlína nastoupil za Sigmu poprvé v lize od začátku. „Patrik se s námi teprve sžívá, je to hráč do budoucna. Nejde o to, že teď střídal o poločase,“ nezatracuje mladíka Látal.

Přiznal však, že střídat chtěl ještě dřív. „Už v 25. minutě jsme měli nachystaná dvě střídání, ale hra se zase začala zvedat. Počkali jsme,“ podotkl. „Od třicáté minuty jsme se zvedli, ale první poločas byl od nás bez soubojů, agresivity, jako bychom si přijeli jen zahrát fotbal.“

Přitom dvanácté České Budějovice byly v křeči. Nevyhrály už deset kol. A dvoubrankové vedení po jedenácti minutách byl od ledabylých sigmáků dáreček. „Proč jsme tak začali, to se musíte zeptat hráčů. Ovlivnil to první gól ze druhé minuty po standardní situaci. Vzápětí jsme dostali další,“ kroutil hlavou Látal. „Chrápali jsme.“

Přesto se Olomouc ještě zavčas probrala. „Vycítili jsme, že nemáme co ztratit. Trošku jsme to prostřídali, Houska hrál víc přímočaře,“ podotkl Látal. „Měli jsme pak šance, Šíp, Zifčák, Chytil...“

Sigmě pomohla až po hodině hry nastřelená ruka obránce Javorka ve vápně, penaltu proměnil González a skóre srovnal střídající osmnáctiletý záložník Kryštof Daněk.

„Za ten jeden poločas musím hráče pochválit,“ hledal Látal pozitiva. „Ještě musím vyzdvihnout, že jsme dohrávali s hodně odchovanci, mladými kluky. Byl tam Daněk, Šíp, Zifčák, Chytil, Látal.“

Z části to byla i z nouze ctnost, neboť Sigma kvůli početné marodce postrádala brankáře Mandouse, kapitána Hubníka, křídelníky Zahradníčka s Hálou, hroťáky Yunise s Nešporem, defenzivní štít Greššáka či krajního obránce Vepřeka. „Marodka nás teďka šíleně trápí. Je nás tak akorát, musíme s tím bojovat. Zrovna máme těžkých čtrnáct dní,“ poukazuje Látal na zběsilý program.

Před sigmáky je i očekávané čtvrtfinále českého poháru; za týden přivítají mistrovskou Slavii a mohou rozzářit průměrnou sezonu. Byť v lize bodovali počtvrté v řadě, stále jsou jen devátí. „Cením si, že kluci ukázali charakter, ale první poločas byl nulový,“ shrnul Látal.