Zaskakující Trefil v olomoucké brance? Trefa! A čekání na Macíka (ne)bolí

A trenér sigmáků Václav Jílek se po remíze 1:1 zamračil: „Vraštil měl udělat tři rychlé kroky, aby Čvančarovi zmenšil úhel, ale nejsem si úplně jistý, jestli nebyla střela chytatelná. Strašně laciná branka.“

Pro Trefila, reprezentačního gólmana do jednadvaceti let, to byl těžký start do svého prvního mače proti věhlasné Spartě. Pak už prakticky neměl práci, ale ještě dvakrát s úlevou v mrazivý večer vydechl páru od úst. Nejprve když sudí Zelinka odvolal penaltu, neboť video prokázalo, že sparťan Haraslín přes olomouckého brankáře přepadl hanebně. A ještě větší úlevu pocítil po poslední akci utkání.

Porovnání olomouckých brankářů 14 zápasů v sezoně odchytal Jakub Trefil (21 let), udržel čtyři čistá konta.



3 zápasy odchytal v ročníku kvůli zranění Matúš Macík (29), udržel jednu nulu.



10 centimetrů je rozdíl ve výšce, Macík měří 199, Trefil 189 centimetrů.

Při závěrečném náporu hostů měl potíže s centrovanými míči, což ale nepotrestal Haraslín, který minul odkrytou branku, ani v 11. minutě nastaveného času stoper Panák, jenž trefil zblízka tyčku.

„Není to jednoduché, standardek bylo strašně moc,“ povídal Jílek tentokrát shovívavě. „Vždy říkám i trenérovi brankářů Tomáši Lovásikovi, že brankář získá respekt, když stáhne tři balony, které jsou pade na pade. Nemám úplně rád, když tam vyběhne, vypadá to dobře, ale balon jde jen na vápno, kde to sbírá soupeř a je z toho další ohrožení. Je tam prostor pro zlepšení.“

Zdlouhavý návrat top brankáře. Jílek by Macíka upřednostnil

Loni v srpnu, při porážce na Letné 0:2, byla v bráně jednička Sigmy Matúš Macík. Jenže se zranil a od té doby laboruje. Minulý týden se devětadvacetiletý Slovák zapojil do individuálního tréninku. „Návrat je delší. Nechceme nic uspěchat, ale už je na hřišti, dostává se tam aspoň na nějakou část. Problém je v běžeckých věcech a únavě nervů. Je to ale na dobré cestě,“ věří Jílek.

Comeback 199 centimetrů vysokého potetovaného rodáka z Liptovského Mikuláše netrpělivě vyhlíží i přesto, že Trefil záskok zvládá možná až nad očekávání. Ve čtrnácti zápasech udržel čtyři čistá konta a díky výborné kopací technice působí jistě také v rozehrávce.

Matúš Macík

„Matúš před zraněním patřil mezi top brankáře v lize. Podepsal bych slova, že to Kuba zvládl, ale pořád, kdybych to čistě vnímal, když byl Máca ve špičkové formě, tak bych ho upřednostňoval,“ prohlásil Jílek otevřeně na tiskové konferenci před prvním jarním mačem se Spartou. „To neznamená, že bychom Kubovi nedávali šanci. Je to otázka růstu brankáře. Macík ale bude mít třicet let, což je ideální věk, a kdyby se dostal do té připravenosti, tak je to vynikající brankář.“

Nový kontrakt pro oba. Macík ještě nepodepsal

O tom není pochyb. Macík se po přestupu Mandouse do Slavie stal oporou, patří k nejlepším mužům v rukavicích v lize. Zajímal se o něj také Slovan Bratislava. A Sigma mu už půl roku nabízí nový kontrakt, neboť stávající vyprchá již v létě.

„Nabídku má, a pokud bude v pořádku, bude pokračovat,“ věří sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář. „Je to teď takové, že je z toho nešťastný. Už nevíme, co pro to udělat. Docent Kolář říká, že u nervů je to na čtrnáct dní nebo čtyři měsíce.“

Na začátku ledna si tříletou smlouvou pojistil také talentovaného Trefila. „Kuba vyskočil i díky zranění Macíka. Zvládl to. Klobouk dolů, asi jsme z toho mohli mít i trošku obavy,“ připustil Minář.

V létě z Opavy přivedl také brankáře Digaňu, který však dosud nenaplňuje očekávání, a na zranění Macíka reagoval i příchodem Fendricha, neboť zraněný byl na podzim i odchovanec Stoppen.

Ten je už fit, ale po artroskopii kolena je pro změnu Fendrich. Jako by marodka byla u brankářů na Andrově stadionu silně nakažlivá.

Jelikož béčko Sigmy hraje druhou ligu, potřebuje mít čtyři gólmany.

„Pro první ligu máme dva kvalitní,“ těší Mináře. „Je jen na trenérech, kdo by měl dostat přednost. Máme ještě Digaňu a Stoppena, je to věkově slušně vybalancované.“

Těžko odhadovat, zda by o deset centimetrů vyšší Macík umístěnou střelu Čvančary vytáhl. To spíš lze odhadnout, že až se konečně dá do kupy, bude patřit vyšlapané místo v malém vápně jemu. A nadanému Trefilovi sigmácká budoucnost.