Nebyl to od nás nejhezčí fotbal, ale kluci bojovali, uznal pardubický trenér

„Věděli jsme, že venkovní utkání Karviná hraje dobře, a snažili jsme se na to připravit. První poločas nevyšel podle našich představ, byli jsme hodně statičtí. Ve druhém poločase jsme chtěli být více aktivní a zpřesnit přihrávky,“ řekl trenér Pardubic Jaroslav Novotný na pozápasové tiskové konferenci.



Podle něj byla remíza spravedlivá. „Dostali jsme se do vedení, ale soupeř nás začal hodně tlačit, měli jsme s tím problémy, mají hodně urostlých hráčů. Ze standardky se jim podařilo vyrovnat, je to zasloužená remíza. Nebyl to od nás nejhezčí fotbal, ale kluci bojovali a neprohráli jsme, myslím si, že můžeme být všichni spokojení,“ dodal.

Domácí byli od začátku utkání aktivnější, ale ve 30. minutě rozhodčí Ginzel pískl penaltu za zákrok rukou Tomla ve vlastním vápně. K pokutovému kopu se postavil karvinský Qose. Letáček vystihl směr, ale na střelu nedosáhl. Hosté se z vedení dlouho neradovali, hned v následující minutě na Čelůstkův centr z rohu vyskočil Černý a svou první ligovou brankou za Pardubice vyrovnal stav utkání na 1:1.

„Jeho gól nám hodně pomohl, srovnání na 1:1 bylo velmi rychlé a myslím si, že bychom se dostali do problémů, pokud by se nám nepodařilo tak rychle vyrovnat,“ mínil Novotný.



V 54. minutě zahrál rukou ve vlastním vápně hostující Jean a penaltu kopaly i Pardubice. Cadu s přehledem poslal míč do levého rohu Ciupovy brány. V 58. minutě hřiště za velkého potlesku 148 diváku opustil Černý a na trávník se dostal nejlepší pardubický střelec David Huf, který má na kontě už 9 přesných zásahů.



Vypadalo to, že si Pardubice odvezou tři body, ale v 81. minutě se po faulu Cadua postavil před hranici vápna Bartošák a střelou po zemi nedal Letáčkovi šanci. Díky jeho brance se Karviná matematicky zachránila v nejvyšší lize čtyři kola před koncem. „Čekal jsem, kam se postaví gólman, stál přesně uprostřed, ještě jsem říkal spoluhráčům, aby šli blíž k sobě, aby neviděl. Pak jsem byl rozhodnutý, že to pošlu na jeho stranu,“ komentoval trefu Bartošák.

Po 30 kolech jsou Pardubice na sedmém místě tabulky se šestačtyřiceti body. Příští utkání odehrají v neděli na hřišti Českých Budějovic.