Boleslav? Hlavně pozor na Matějovského, varuje Hlavatý před veteránem

„I ve svém věku (40 let) je to absolutně nadstandardní fotbalista pro celou českou ligu,“ konstatuje Hlavatý, podle nějž jinak v kádru Středočechů po letním přestupovém období zůstala řada dalších kvalitních borců a jiní přibyli.

Do střelecké listiny se nicméně v dosavadních čtyřech kolech kromě Matějovského zapsali jen další tři: Daniel Mareček (minule při domácí porážce 1:3 od Sparty stál), Milan Škoda a Denis Donát. Škodův i Donátův gól přitom padly po standardkách.

„Boleslav je má dobré, musíme si na ně dát pozor,“ říká Jiří Krejčí, jeden z pardubických koučů. „Bude to další těžký zápas, ale věřím, že uděláme maximum pro to, abychom ho zvládli,“ doplňuje.

To se před týdnem v Praze na Slavii nepovedlo ani v nejmenším. Pardubice na stadionu v Edenu i vinou přísného vyloučení stopera Hranáče ze 44. minuty schytaly šílený „világoš“, který stanovil jejich nový negativní prvoligový rekord: 0:7.

„Slavia nás předčila ve všem, takže se musíme zlepšit v každém aspektu: v pohybu, nasazení, zarputilosti a tak dále - v tom, co nám je vlastní,“ burcuje trenér Krejčí.

V loňských vzájemných konfrontacích se oba celky vždy dokázaly prosadit a padlo dohromady sedm branek, což není zlé číslo. Jenže tentokrát jdou do souboje z 13., resp. 15. pozice, takže sotva budou chtít nějak riskovat. Boleslav navíc vyhlíží premiérovou výhru, zatím jen dvakrát remizovala.

„Byl bych rád, kdyby to byl ofenzivní fotbal, to by bylo super i pro fanoušky. My se tak budeme snažit hrát, ale hlavní je vítězství,“ uvědomuje si Hlavatý. „Když nás lidé přijdou podpořit, bude to skvělé a my jim budeme moc vděční,“ přeje si pardubický šikula. Na zteč se svým nedávným mančaftem půjde v sobotu v 16 hodin ve vršovickém Ďolíčku.