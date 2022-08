První výhra. Ukázalo se, že naše cesta je správná, radoval se trenér Pardubic

V uplynulých dvou kolech předváděli velmi slušný fotbal, přesto za něj nebyli nijak odměněni. Až s libereckým Slovanem, celkem, který předtím dokázal vyhrát na Spartě (2:1) a doma totálně zdecimovat Teplice (5:1), se to pardubickým fotbalistům podařilo.

„Jsme fakt šťastní, že jsme si připsali tři body. Kluci si to opravdu zaslouží, nechali tam všechno,“ komentoval vítězství 2:1 nad Libercem Jaroslav Novotný, jeden z pardubických koučů. A neskrýval, že úspěch se Slovanem je po předchozích smolných nezdarech pro všechny zainteresované velká úleva i zadostiučinění.

„Třeba s Budějovicemi jsme tu odehráli daleko dominantnější utkání s většími šancemi a odešli poražení 0:2... To byla docela rána. V Plzni jsme to zvládli slušně — neudělat tak naivní chyby, mohlo to dopadnout i lépe. Věřili jsme, že nastoupená cesta je dobrá, a teď se to potvrdilo,“ radoval se kouč.

Pardubicím, za něž v průběhu zápasu zasáhla do hry i nová posila v útoku Marek Červenka (přišel na hostování z druholigové Dukly za mladíka Hufa), převzaly zkraje duelu iniciativu. Šancí se však moc nerodilo a útočení Východočechů delší dobu něco scházelo. Dočkali se až na konci poločasu, což bylo pro Slovan možná tím horší. Ve 43. minutě s přehledem uklidil odražený balon do brány hostí Hlavatý; chvíli nato obral Vlček libereckého Rondiče, namířil si to do vápna mezi beky a zkušeně prostřelil gólmana Vliegena. Na hráče, který je fotbalovým povoláním stoper, hodně slušné sólo!

„Výkon hlavně v prvním poločase byl od nás slabý,“ durdil se poté trenér Liberce Luboš Kozel.

Po přestávce svůj tým oživil střídáním a Liberec prakticky ihned zásluhou Kozáka snížil, jenže z následné nadějné pasáže už nic většího nevytěžil a domácí později mohli slavit.