Myslím, že klidně můžu ještě sto gólů dát, smál se střelec Krmenčík

Míč ale doskákal do sítě trošku se štěstím...

Myslím, že jsem tu branku klidně mohl dát už dřív. O poločase jsem Adamu Hlouškovi říkal, ať tam ty centry pořád takhle dává a že si nějaký najdu. Povedlo se, hlavičku jsem nasměroval do gólmana, ten míč vyrazil zpátky před mě a akrobaticky jsem to uklidil do brány. Ještě jsem běžel k tyčce, kdyby se to náhodou odrazilo, ale zapadlo to přesně za háčky.

Kouč Vrba v lehké nadsázce říkal, že už jste měl mít gólů aspoň osmdesát.

Trenér má vždycky pravdu! Asi jich mnohem víc být mohlo. Když však budeme jako tým takhle pracovat i nadále, tak myslím, že jich můžu klidně ještě sto nebo sto padesát dát. Uvidíme, jako meta je to dobré, ale už je to za mnou a chci přidat další.

Jací hráči vám ke kariérnímu milníku nejvíce pomohli?

Když zapátrám v paměti, tak Davidu Limberskému jsem tu ještě podával balony. Pak Milan Petržela, Marek Bakoš... Chvilku jsem vlastně hrál i s Pavlem Horváthem. Tihle kluci mi dali nějaký návod, jak být úspěšný. V novodobé éře je pro mě klíčovým hráčem Honza Kopic, na hřišti si rozumíme a ví, kde mě má najít. Asi mi nahrál na nejvíc gólů.

Výkon se tentokrát zřejmě blížil tomu, co byste si představovali.

Dobře jsme hráli i v Mladé Boleslavi, ale tam to byl prostě zápas blbec. U videa jsme si to rozebrali a trenér nám řekl, co bylo špatně a co jsme měli udělat líp. Tentokrát stopeři zahráli fakt skvěle, vzadu udrželi nulu. K tomu jsme přidali tři góly, kouč i vedení snad mohou být spokojení. Zápas roku nás ovšem čeká teď a my to musíme zvládnout.

Přesně tak, o víkendu přijede Slavia. Nestrachoval jste se, že dostanete čtvrtou žlutou kartu, která by vás o tahák připravila?

Abych řekl pravdu, tak jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Nic tak vážného jsem tam však neudělal, ani jsem se nebál.