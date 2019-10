Krmenčík má mít gólů už tak osmdesát, smál se Vrba po výhře

Přitom domácí kouč měl po reprezentační přestávce složitou úlohu, kromě dlouhodobě zraněného Čermáka mu totiž kvůli zranění vypadli i Kovařík, Hořava a Beauguel.

Na herním projevu ale absence znát nebyly. Plzeň byla dominantní, ačkoliv na gól čekala až do druhé půle. Pak už si vítězství pohlídala, soupeř ani příliš velký odpor nekladl.

„Pro nás byl duel trošku složitější v tom, že se nám nepodařilo do přestávky skórovat. Jinak to mohlo být klidnější. Co se však úrovně zápasu týče, tak to splňovalo všechno, co od těchto mužstev čekáme,“ pronesl Vrba.

Radost mu kromě třech bodů udělal také zásah Michaela Krmenčíka, plzeňský kanonýr totiž docílil mety padesáti ligových gólů. „Ale už dávno jich měl mít minimálně osmdesát!“ usmíval se. „Je dobře, že máme útočníka, jenž střílí tolik branek. Zvlášť když po zranění prošel obdobím, které nebylo úplně optimální.“

Viktorii tak návrat do ligy vyšel, především si zvedla sebevědomí před nadcházejícím víkendem, kdy na západ Čech přijede vedoucí pražská Slavia. Zápas podzimu.

„Bude to pro nás hodně důležité utkání, ale nemyslím si, že je konec soutěže. Stále jsme pouze ve třetině. Současné šestibodové manko nám dělá situaci trochu složitější, ale vzpomínám si, že dvě sezony zpátky jsme měli náskok mnohem větší, přesto jsme se až do konce ligy třepali, jestli nás někdo nedožene,“ vzpomínal plzeňský trenér.