Uzdravený Trávník: Musím ještě potrénovat a bude to dobré

Český reprezentant si před měsícem poranil koleno a pak podstoupil úspěšnou artroskopickou operaci poškozeného menisku. I přes dlouhý tréninkový výpadek v závěrečné fázi zimní přípravy zvládl v duelu s Opavou celých 90 minut, i když ho už v závěru braly křeče.

„Ze zdravotního hlediska jsem se cítil v pohodě, to koleno drží, nijak jsem ho necítil a myslím, že je to už dobré. Na prvních trénincích jsem si na něj sice trochu dával pozor, ale v utkání, když máte ten zápasový adrenalin, už jsem to nevnímal vůbec,“ tvrdil 24letý klíčový jablonecký hráč Trávník, autor osmi podzimních ligových gólů a sedmi asistencí. „Po fyzické stránce mi ale přece jen ještě něco chybí. Musím ještě v tomto týdnu potrénovat naplno a bude to bude dobré.“

Souhrn 22. ligového kola

Trávník se vrátil do jabloneckého týmu v pravý čas, protože proti Opavě chyběli ve středu zálohy kapitán Hübschman a Kratochvíl kvůli zraněním a kvůli čtyřem žlutým kartám i Považanec. „Michal Trávník je náš klíčový hráč, nastoupil po delší době a myslím si, že se s tím popasoval dobře. Hrát po tak dlouhé době a ještě k tomu na tak těžkém terénu není nic lehkého a on to zvládl,“ řekl další jablonecký středopolař Vojtěch Kubista.

Po Trávníkově precizně zahraném rohovém kopu si dal vlastní gól kapitán Opavy Žídek, domácí tak vedli v 55. minutě 2:1, ale tříbodový triumf v závěru neudrželi. „Remíza s Opavou je určitě ztráta, ale do konce základní části je ještě devět kol a náš cíl udržet se v první šestce se nemění,“ hlásí Michal Trávník.