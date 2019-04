Proti Příbrami se mu daří. Tak snad nesestoupí, říká s úsměvem Trávník

Jenže v půlce ledna si v přípravě poranil koleno a musel na artroskopickou operaci menisku. Kromě prvního duelu v Olomouci pak sice naskočil v jablonecké základní sestavě do všech zápasů jarní části ligy, ale tréninkový výpadek byl znát a podzimní forma byla pryč.

„Vnímal jsem, že to nebylo z mé strany vůbec ono a na hřišti jsem se trochu trápil. Fyzicky jsem nebyl úplně dotrénovaný a zraněné koleno jsem po zápasech vždycky ještě nějakou dobu cítil,“ popsal 24letý špílmachr Jablonce Michal Trávník.

V nedělním domácím utkání proti Příbrami (3:0) už se konečně cítil úplně fit a od 11. listopadu loňského roku se zase dočkal vstřeleného gólu, když za stavu 1:0 bezpečně proměnil v závěru první půle penaltu. „Ta reprezentační pauza mi hodně pomohla, pořádně jsem potrénoval a proti Příbrami už jsem na tom byl opravdu o hodně líp než v předešlých zápasech,“ pochvaloval si Trávník. „Na tu penaltu jsem si věřil, protože jsem předtím všechny tři v této sezoně dal.“

Příbram je jeho oblíbeným soupeřem. Trávník oslavil v letošní sezoně první ligy už devět gólů, z toho čtyři právě do její sítě. Na podzim pomohl k demolici Příbrami 6:0 na jejím stadionu hattrickem, v neděli přispěl důležitou trefou k dalšímu triumfu. „Tak snad Příbram nesestoupí a zůstane v lize...,“ říkal s nadsázkou a úsměvem Trávník.

Z jeho stoupající formy měl radost i kouč Jablonce Petr Rada: „Jsem za něj rád. I když to sice ještě není úplně to, co umí a co od něho očekáváme, tak posun po tom zranění je určitě velice znát. Pro něj bylo důležité, že dal zase gól a hlavně, že zápas zvládl bez problémů kondičně.“