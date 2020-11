Daněk se šance na návrat vzdal, do ostravské brány pustil svého svěřence

Když Baníku před minulým kolem ligy kvůli nemoci covid-19 vypadli ze sestavy brankáři Jan Laštůvka i Viktor Budínský, byl Daňkův prvoligový návrat ve hře.

Klub ho zaregistroval jako hráče, jenže Michal Daněk prohlásil, že do branky by měl jít jedenadvacetiletý Radovan Murin, jehož coby trenér gólmanů vede v třetiligové rezervě Baníku.

„Byla to pro něj jedinečná příležitost,“ řekl sedmatřicetiletý Daněk, který nejvyšší českou soutěž hrál za Blšany, Plzeň, Baník Ostrava, České Budějovice, Slovácko a působil také v Teplicích. Zkušenosti má i z anglického klubu West Bromwich Albion.

Daněk letos v lednu odešel ze Slovácka do Hlučína. Za ten stihl v březnu odchytat jedno utkání, načež kvůli koronavirové pandemii sezona předčasně skončila. A zkušený brankář řešil, co bude dál...

„Ozval se mi Víťa Baránek (trenér brankářů v Baníku Ostrava), abych trénoval gólmany v béčku,“ popsal Daněk, jak se vrátil do „svého“ klubu. „Zdálo se mi dobré, abych nějak začal další kariéru, a tak jsem do toho šel.“

Jak jste prožíval, když v klubu řešili, že byste se mohl vrátit i na hřiště, do první ligy?

Bylo to docela rychlé, hektické. Nejprve mi volal Víťa Baránek, jestli bych na týden nešel trénovat gólmany k áčku, že to s ním vypadá špatně, že asi bude pozitivní na covid. Zaskočit za něj mi nedělalo žádný problém. Spoustu kluků v áčku znám ještě z doby, kdy jsem proti nim, nebo i s nimi hrával. Docela jsem se těšil.

Jenže z týmu nevypadl jen trenér Vít Baránek, ale i oba gólmani...

Nejprve Lašty a pak i Buďa (Jan Laštůvka a Viktor Budínský). Najednou jsme řešili, jak to bude. Hned jsem řekl, že určitě by měl chytat Rado, že nevidím důvod, proč by neměl dostat šanci, když je v klubu celou dobu trojka a s áčkem i trénuje. Kluci ho znají. Takže řada byla na něm.

A vy byste si ještě na první ligu troufnul, když jste v ní naposledy chytal v říjnu 2018?

Určitě ano. Neměl bych z toho strach. Trénuji s klukama z béčka, pořád jsem v zápřahu. Ale přál jsem to Radovi, protože nastala situace, aby do branky šel. Zvládl to (Baník vyhrál 4:0).

Stát se trenérem byla vaše vize?

Chtěl jsem u fotbalu nějakým způsobem zůstat, protože se mu věnuji celý život, baví mě. Určitě od něj nechci odcházet. A když se tato možnost naskytla, využil jsem ji.

Uvažujete, že byste někdy trénoval celé mužstvo, nejen brankáře?

Na to bych asi neměl nervy (směje se). Vyhovuje mi předávat zkušenosti gólmanům.

Ostatně v Baníku je brankářů i s reprezentačními zkušenostmi hodně - Vít Baránek u áčka, vy u béčka, Ivo Schmucker u mládeže a stále na hřišti Jan Laštůvka...

(Usmívá se) Čas ukáže, jak to s námi bude, ale určitě jsem rád, že nás tady je tolik. Vždycky jsem říkal, že v Baníku bude zase dobře, až se do něj budou vracet jeho bývalí hráči, až bude stavět na těch, co klubem prošli. Vždy je fajn, když mladí kluci vidí, že je trénuje někdo, kdo za Baník hrál. K němu mají jiný vztah.

A to se děje nejen v případě brankářů. Asistentem u áčka je Jan Baránek, u béčka Ivo Staš.

Ano. A hlavně už nějakou dobu je šéftrenérem mládeže Radek Slončík. To hovoří samo za sebe.

Baník měl vyhlášenou brankářskou školu. Půjde její úroveň opět nahoru?

Teprve začínám. Na to byste se musel zeptat Ivoše, nebo Víti, kteří jsou v klubu už nějaký pátek. Já to dělám půl roku, ale i během něho jsem poznal třeba Rada (Murina). Za ním budu vždy stát. Ze začátku jsem totiž slýchával, že je malý, že mu schází výška. Pro to jsem rád, že mu zápas v Příbrami vyšel a ti, co o něm pochybovali, si na něj udělali trochu jiný pohled.

Dnešní špičkoví brankáři měří kolem dvou metrů. Vážně není problém, když Murin měří 183 centimetrů?

Říká se, že gólman by měl být vysoký. Dobře. Rado je menší, ale to může nahradit jinými přednostmi. Výborně hraje nohama, má skvělý reflex na čáře. Mužstvu může pomoci zase jinak než urostlý brankář.

Takže by jednou mohl chytat první ligu stabilně?

Za mě jo. Má to v hlavě dobře srovnané. Je to chytrý kluk. Ví, co chce.

Jsou v Baníku i další nadějní gólmani?

Jsou. A někteří s áčkem tento týdne i trénují, protože Buďa i Lašty jsou ještě mimo. Vzali jsme kluky i z dorostu, Martina Hrubého a Láďu Kovaříka. Mají perspektivu dotáhnout to daleko, ale vše ukáže čas. Jak k tomu budou přistupovat, jak si vše nastaví v hlavě, což hraje velkou roli a Rado to má srovnané velice dobře.

Přesto, chybělo málo, abyste se do ligy vrátil. Není vám líto, že jste skončil?

Vždycky je člověku líto, když vidí kluky, jak jsou na hřišti. Ale beru to tak, jak mi to život nastavil. A sám jsem se rozhodl skončit.

Přispěla k tomu i koronavirová pandemie?

Tím bylo pro mě rozhodování jednodušší. Chtěl jsem ještě pokračovat v Hlučíně, jenže soutěže předčasně skončily, a když jsem dostal nabídku z Baníku, využil jsme ji.

Takže jste kariéru ukončil poněkud nenápadně?

Ano. Byla to pěkná kariéra, ale strašně rychle utekla. To vám řekne každý sportovec.