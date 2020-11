Záskok na jeden zápas. Mám instrukce co a jak, říká dočasný kouč Baníku

„Jiný je celý náš realizační tým, protože z toho původního zůstal zdravý jen kondiční trenér Michal Hrubý,“ řekl Smetana, jehož asistentem je někdejší výborný obránce Baníku Ivo Staš.

Oba si k prvoligovému celku odskočili od třetiligové rezervy Baníku, jíž podzimní část moravskoslezské ligy kvůli koronavirové pandemii skončila předčasně.

„Mým úkolem je udělat hráčům maximální servis, aby zápas dopadl úspěšně,“ řekl osmatřicetiletý vítkovický odchovanec Ondřej Smetana, který hrával první ligu za Liberec a Slovácko a zkušenosti má i ze Slovenska, Belgie, Německa a Kypru.



Příbram - Baník Ostrava Online v sobotu od 18.15 hodin

Kdy jste se dozvěděl, že povedete áčko?

Náznak byl už v úterý. Jen jsme čekali na výsledky testů. Ty měl ve čtvrtek pozitivní i asistent Ivan Kopecký. Definitivně to tak vím od pátku.

Stihl jste s týmem i nějaký trénink?

V úterý a ve čtvrtek. Ale jsme s trenéry áčka ve spojení. Máme instrukce, jak se připravovat, co dělat. Jedeme podle daného plánu jen s tím, že jiný je realizační tým.

Ale chybějí vám i někteří hráči. Údajně i oba gólmani Laštůvka a Budínský. Dostane šanci mladý brankář Radovan Murín?

Na tréninku nás dnes bylo dvaadvacet. Z toho dva gólmani. Na výběr máme dost kvalitních hráčů. Situace není úplně jednoduchá, ale při tvorbě sestavy nemáme žádné problémy.

Už víte, jak budete s trenérem Kozlem během zápasu komunikovat?

Řešíme to. Určitě někdo z našeho realizačního týmu bude mít telefon, abychom se podle potřeby domlouvali. Ještě jsme to ale pořádně neprobírali.

Co je pro vás nejtěžší, když máte najednou skočit do první ligy?

Komunikace s trenéry takto na dálku, přenést jejich požadavky do tréninku. Každý trenér má nějaký svůj rukopis, vizi. Instrukce jsem ale dostal. A hráči nám pomáhají.