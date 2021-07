Pardubický záložník Beran: Musím to zkoušet, příště se snad trefím

„Hrálo se mi super, i když začátek byl rozpačitý. Dostali jsme gól z penalty, což byla škoda. Pak jsme se zlepšovali a zlepšovali,“ říkal po zápase Beran.

Jenže po přestávce přišla studená sprcha v podobě druhého gólu v pardubické síti. „Bohužel jsme dostali druhý gól, ale bylo super, že jsme se nevzdali, toho si na klucích vážím, že jsme to nakonec zremizovali,“ dodal pardubický středopolař.

Dvouhra ženy

Čtyřhra ženy Jméno N B Z 1. Bartyová Austr. 9 635 - 2. Ósakaová Jap. 7 336 - 3. Sabalenková Běl. 6 965 - 4. Keninová USA 5 640 - 5. Andreescuová Kan. 5 331 - 6. Svitolinová Ukr. 5 125 - 7. Karolína Plíšková ČR 4 975 - 8. Šwiateková Pol. 4 695 - 9. Muguruzaová Šp. 4 165 - 10. Halepová Rum. 4 115 - 11. Krejčíková ČR 4 113 - 13. Kvitová ČR 3 985 - 23. Muchová ČR 2 876 +1 42. Vondroušová ČR 1 717 -1 54. Bouzková ČR 1 363 +2 57. Siniaková ČR 1 325 +3 64. Martincová ČR 1 212 +3 Jméno N B Z 1. Mertensová Belg. 9 375 - 2. Krejčíková ČR 8 185 - 3. Siniaková ČR 8 160 - 4. Sie Šu-wej T.-wan 7 995 - 5. Mladenovicová Fr. 7 668 - 6. Sabalenková Běl. 7 595 - 7. Babosová Maď. 7 450 - 8. Strýcová ČR 5 980 - 9. Melicharová USA 5 755 - 10. Aojamaová Jap. 5 730 - 10. Šibaharaová Jap. 5 730 - 24. Hradecká ČR 3 270 - 26. Peschkeová ČR 3 230 - 54. Bouzková ČR 2 043 - 62. Kristýna Plíšková ČR 1 697 +1 66. Karolína Plíšková ČR 1 551 +2 85. Voráčová ČR 1 215 -10 92. Vondroušová ČR 1 141 +2

Před zápasem byl východočeský celek mírným favoritem, ale vzhledem k průběhu musel vzít zavděk remízou. „Nakonec je ten bod dobrý, i když jsme chtěli vyhrát,“ uznal Michal Beran.



Ten se hned třikrát dostal k nebezpečné střele zpoza vápna. Ani jednou ale nebyl úspěšný. „Nabádají mě k tomu kluci i trenéři, a vlastně i já sám musím, protože chci dávat góly. Bohužel to dneska nevyšlo, i když ty střely byly nadějné. Měl jsem to trefit líp, snad to příště vyjde,“ doufá mladý fotbalista.

I přes nesporný talent si uvědomuje, kde jsou jeho slabé stránky. „Zapracovat musím na osobních soubojích, tam mám rezervu,“ uvedl Beran.

V příštím kole čeká pardubický tým cesta do Olomouce. „Je to silný soupeř, který ale hraje po zemi. Mám tam bývalé spoluhráče Honzu Stejskala a Radima Breiteho, Kryštofa Daňka zase znám z jednadvacítky. Těším se a doufám, že budeme úspěšní,“ uzavřel Beran.