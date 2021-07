Po Spartě bude chtít Olomouc body, varuje pardubický Huf

„Určitě to není tak, že by Olomouc byla mým oblíbeným soupeřem. Byly to prostě dvě běžné situace, které zrovna vyšly proti ní,“ říká Huf, jenž však přece jen k Olomouci má trochu blíž.

„Kousek od Olomouce bydlím a vyrůstala tam babička, takže ten vztah k městu je spíš osobní. Na hřišti je to soupeř jako každý jiný,“ dodává dvaadvacetiletý útočník, loni s devíti góly nejlepší střelec Pardubic.

Olomouc vs. Pardubice Online reportáž v sobotu od 16 hodin

Co od něj tentokrát čeká? „Po prohře se Spartou (2:3) bude Olomouc určitě chtít doma urvat nějaké body, nebude to nic jednoduchého,“ míní Huf. „Budeme se snažit do zápasu vstoupit aktivně a co nejrychleji dát gól. Naproti tomu nechceme inkasovat, doufám, že to vyjde a vyhrajeme,“ dodává.

Vycházet by Pardubice podle Hufa měly především z prvního kola, ve kterém v Ďolíčku remizovaly 2:2 s Karvinou. Bod totiž zachránil dvěma góly Emil Tischler až v závěrečné půlhodině hry.

„Ukázali jsme, že se nevzdáváme ani za stavu 0:2. Nakonec jsme to mohli dotáhnout úplně a vyhrát, což se nepovedlo, ale i za bod jsme rádi. Alespoň se zase projevil náš charakter,“ je rád Huf.

David Huf v dresu Pardubic v akci.

O speciální motivaci navíc bude mít jistě postaráno i další hráč, jmenovitě obránce Jiří Sláma. Ten je totiž kmenovým hráčem Olomouce, kam v létě odešel na testy, jenže v mateřském klubu neuspěl, a je tak zpátky v kádru Pardubic.

„Do sestavy Olomouce jsem se bohužel nevešel. Trenér Václav Jílek mi řekl, že bych tam asi nedostal takovou minutáž, jakou bych si představoval, takže se začalo znovu jednat s Pardubicemi. Chvíli trvalo, než se kluby domluvily, ale naštěstí to vyšlo a jsem rád, že jsem zpátky,“ těší Slámu.

Roční hostování s opcí

V Pardubicích je znovu na roční hostování, tentokrát už ovšem klub může na Slámu uplatnit opci.

„Pardubice už neměly zájem čistě jen o hostování. Olomouc jim vyšla vstříc a teď už bude jen na mně a na mých výkonech, aby po roce tu opci uplatnily,“ uvažuje Sláma.

V Olomouci v letní přípravě zasáhl pouze do úvodního poločasu Hanáků proti Vyškovu, v Pardubicích pak stihl jen 68 minut v generálce s Vlašimí a skočil rovnou do ligy. Ve zmiňovaném prvním kole s Karvinou odehrál druhých pětačtyřicet minut, v obraně narazil například na nového parťáka Jana Halásze.

„Někteří kluci odešli a někteří přišli, ale určitě si spolu sedneme a bude to dobré,“ nebojí se Sláma.