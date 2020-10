Pardubice? Mají touhu dokázat, že do ligy patří, upozorňuje kouč Svědík

„Je potřeba si to v pátek pořádně užít a snažit se lidem, co můžou přijít, i sobě udělat radost, protože kvůli rozhodnutí některých rádoby odborníků pak budeme zase hrát bez diváků. V domácím prostředí je přitom velmi důležité být úspěšní, musíme pro to udělat maximum,“ zdůrazňuje Svědík.



Berete zápas proti Pardubicím prestižně?

Já to neprožívám. Snažím se mužstvo připravit na soupeře, který je nepříjemný, má sedm bodů a viděli jsme, že dokázal sehrát výborná utkání. Víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Nad tím, že hrajeme proti Pardubicím, moc nepřemýšlím. Vím, že se potkám s lidmi, které znám, ale vzhledem k tomu, že se to hraje bez pořádné návštěvy, tak zápas nemá takové kouzlo.

Je pardubický ligový nováček týmem, o kterém toho víte nejvíc?

Myslím, že to je vzájemné. Já znám je a oni zase mě. Ale už je to všechno dávno, Pardubice jsou řadu let pod trenérskou dvojicí Novotný-Krejčí, mají svůj herní projev. V druhé lize, kterou vyhráli suverénně, i teď v první lize to je vidět na výsledcích. Když jsem v Pardubicích byl, začínali tam se mnou dva hráči, kteří teď hrají v základu - Honza Jeřábek a Martin Šejvl. Některé jako Martina Tomla znám z reprezentace. Je to spíš o principech mužstva, co hrají, ne o hráčích. Nestačí, aby trenér znal hru soupeře, ale je potřeba ji hlavně přečíst, abychom byli dobře připravení. To by tak jako tak byl můj úkol.

Jak vlastně vzpomínáte na své dřívější působení? Jako hráč jste prošel od mládeže až po druhou ligu, později jste coby trenér vytáhl tým z divize do druhé ligy.

Hráčské začátky v pardubických mužích už jsou opravdovým pravěkem, to mi bylo šestnáct, takže to je před třiceti lety. Ale vzpomínám na to rád, s klukama se stále potkávám třeba ve vánočním období. A co se těch postupů týče, říkáte, že já jsem je vytáhl, ale byla za tím spousta lidí - hráči, funkcionáři a podobně. Nechci o tom mluvit jen jako o mojí práci.

Pardubice posbíraly už sedm bodů a všechny v domácím azylu pražského Ďolíčku. Překvapily vás?

Ne. Prošly suverénně druhou ligou a oproti jiným mají výhodu, že mužstvo je dlouho pohromadě, jsou tam stejní hráči. Mají teď elán, touhu dokázat, že do ligy patří. Z toho pak vycházejí ty domácí výsledky. Určitě mě, jako všechny, překvapila remíza se Slavií. Musím říct, že v tom utkání hráli výborně, organizovaně, co chtěli hrát. Slavii znemožnili vytvořit si hodně šancí a ty, které přišly, buď pokryli, nebo se štěstím pokryli. Zároveň dokázali skórovat. Výborný zápas byl i proti Teplicím a teď proti Liberci, byť ten byl trošku oslabený. Ale vycítili to a dokázali toho využít.

Pardubice inkasovaly jen čtyři góly a skórovaly už šestkrát. Musíte si dát pozor na jejich produktivitu?

Jsme si toho vědomi. Byť Liberec, který teď porazili 3:0, zrovna vsadil vše na pohárovou Evropu. Díky tomu měly Pardubice dost prostoru. Nebyl to od soupeře výkon, jaký by si trenér Hoftych přál. Pořád to ale hovoří o tom, že je potřeba absolutní ostražitost. Je to velmi dobrý soupeř.

Vaši týden starou prohru 0:3 na hřišti mistrovské Slavie jste rychle hodili za hlavu?

Co jiného? Rozebrali jsme si to, řekli jsme si k tomu svoje, ale není důvod se tím dál trápit. Nevyšel nám vstup, když se Slavií prohráváte, je velice těžké skóre otáčet. Šancí na kontaktní branku nakonec bylo dost. Zároveň jsme dostali laciné branky, všechny ze standardních situací.

Nutí vás to sahat do sestavy?

Přizpůsobujeme ji nejen výkonnosti, ale i soupeři. Je možné, že nějaké změny budou.