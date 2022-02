Jako bychom vše dělali naopak, divil se ostravský stoper Chlumecký

Proč jste propadli?

Věděli jsme, že Teplicím jde o záchranu, že budou hrát jednoduchý, důrazný fotbal, což se potvrdilo. My jsme se jim nedokázali přizpůsobit. V soubojích jsme byli pozdě, nesbírali jsme odražené balony. Bylo to od nás nepovedené utkání.

Je to pro vás o to mrzutější, že jste přišel právě z Teplic?

Šel jsem do zápasu jako do každého jiného. Nemyslel jsem na to, že jsem tam byl, to je minulost. Teď mě hlavně štve, že jsme doma dostali čtyři góly a prohráli po takovém výkonu...

Překvapilo vás, jak se prosadili mladí tepličtí útočníci Václav Sejk a Filip Žák?

Nebylo to nic neobvyklého. Útočníci bývají siloví. Jen jsme se jim nedokázali vyrovnat. Osobně jsem několikrát mohl vystoupit, ale neudělal jsem to. Nějak jsme dneska všechno dělali jakoby naopak.

A co říkáte třem gólovým nahrávkám Jana Fortelného, jehož z Teplic znáte?

Připravovali jsme se na něj. Věděli jsme, jak hraje, že má v Teplicích nejlepší čísla, že je to šikovný fotbalista. Dneska se nám ho nepodařilo eliminovat.

Trenér bral prohru i na sebe, že nezvolil nejlepší rozestavení s tříčlennou obranou.

Nemyslím, že by to bylo vyloženě v rozestavení. Bohužel, když jsme ztratili balon, tak se to na nás valilo a měli jsme vzadu velké díry. Bylo to o nás, ne o systému.