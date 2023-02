Bývalá partnerka Jankta o coming outu: Jsem na něj pyšná, minulost neřeším

Co říkáte na to, že váš bývalý partner veřejně přiznal, že je homosexuál?

Nejradši bych z toho byla vynechaná, už kvůli našemu synovi, který s tím bude muset vyrůstat. Je to jen a jen Kuby příběh, jeho zpověď. Jsem pyšná, že dokázal sebrat sílu a jít s tím veřejně ven. Je prvním z fotbalistů, kdo to oznámil. Přiznali se k tomu snad jen ti, kdo ukončili kariéru. Všichni ostatní to tají. Bojí se, že je lidé budou pranýřovat.

Jakubu Janktovi ale nyní na sociálních sítích lidé vyjadřují podporu.

Jenže pořád je jistě spousta takových, kteří mu píšou soukromé zprávy a vyhrožují. Hrozné, že se něco takového v dnešní době stále děje. Cizí lidi, co se zajímají o cizí životy.

Jak to přijmou fotbaloví fanoušci?

No, jsem zvědavá, to ukáže až čas, snad to bude dobré. Chlapi jsou ale na tohle téma hodně hákliví.

Kdy jste se o Jakubově orientaci dozvěděla vy?

Takové detaily nechci zveřejňovat. Ale když mi to Kuba řekl, dal mi zároveň velkou svobodu. Teď je důležité, aby byl v pohodě a šťastný. Určitě se mu uleví a už ho nic nebude sžírat zevnitř. Bál se, že ho lidi nepřijmou takového, jaký je. Byl z toho ve stresu. Věřím, že lidi ho budou mít rádi stejně jako doteď. Stačí jen, aby se k nim choval hezky.

K vám se ale podle zpráv v bulváru moc hezky nechoval. Co je na tom pravdy?

Je to minulost, neřeším to. Nic mu nemám za zlé. Co se dělo, bylo i kvůli tomu, že jsem měla neuzavřené trauma z dětství, rozvod rodičů. Loni jsem se k tomu vyjádřila, protože jsem to potřebovala v sobě uzavřít. Teď s Kubou fungujeme na neutrální bázi. Jsme rodiče, takže spolu musíme vycházet.

Čemu se teď věnujete?

Fajn, mám spoustu práce. Otevírám v Dejvicích obchod s dárkovými předměty, kousek od Prahy mám lesní školku. taky se věnuji mentálnímu koučinku.