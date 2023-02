Sportovci a duhová láska. Kdo se kromě Jankta odhodlal ke coming outu?

Sedmadvacetiletý Jankto, který aktuálně při ročním hostování obléká dres pražské Sparty, je v české lize prvním, kdo se k těžkému kroku odvážil. Na nejvyšší fotbalové úrovni jde dokonce o světový unikát.

„Je to začarovaný kruh, protože takových sportovců je strašně málo. Čím víc jich bude, tím méně tomu budeme věnovat pozornost a budeme to považovat za naprosto běžnou věc,“ vysvětluje pro iDNES Premium psycholožka Nikola Pavlíčková.

Jankto svým činem však navazuje na pár dřívějších odvážlivců.

V českém sportu je průkopnicí stejnopohlavních párů bývalá legendární tenistka Martina Navrátilová. Osmnáctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře se k tomu, že je lesba, veřejně přihlásila už v roce 1981. Její coming out je ve světě sportu dodnes nejslavnější.

„Byla to pro mě neuvěřitelná úleva, už jsem nemusela nic předstírat a hrát si na někoho, kým nejsem. Svoboda, která s mým přiznáním přišla, se podepsala také v mé kariéře a udělala ze mě ještě lepší sportovkyni,“ popsala Navrátilová v roce 2017 v pořadu Good Morning Britain.

V době, kdy bylo téma homosexuality ve společnosti velké tabu, narušila dogma, že „se o ní nemluví“. Ukázala tak, že se opravdu není za co stydět. I tak ovšem naznačila, že v tenisovém světě existuje spousta osobností, které svou odlišnou sexuální orientaci tají, či se dokonce přetvařují.

„S každou další celebritou nebo sportovcem se to bude stávat stále méně velkým problémem, až konečně dosáhneme stavu, po kterém toužíme,“ potvrzuje rodačka z Československa žijící v USA slova psycholožky Pavlíčkové.

V podobné době jako Navrátilová otevřela téma homosexuality další tenisová ikona Billie Jean Kingová, na rozdíl od české hráčky ale z donucení. Kvůli soudu s bývalou přítelkyní, který nešel utajit před novináři, musela pravdu odhalit.

Po těchto případech se zdálo, že v tenisovém světě se lidé i přes odlišnou sexuální orientaci mohou cítit komfortně. Své o tom věděla i bývalá deblová jednička Jana Novotná, která nalezla vzor právě v Navrátilové. Dlouhou dobu udržovala vztah s bývalou polskou hráčkou Iwonou Kuczyňskou.

Avšak současná světová osmička Darja Kasatkinová, která loni v létě po dlouhém spekulování prozradila, že má po svém boku přítelkyni, po coming outu zažila homofobii. Fanoušci sice její úlevu a radost sdíleli, ruské politické špičky ale už tak povzbuzující nebyly.

„Nemá to smysl, pořád by se vám to točilo v hlavě, dokud něco neřeknete. Každý člověk se samozřejmě rozhodne, jestli se otevře a jak moc,“ líčila Kasatkinová své pocity v rozhovoru na YouTube.

Z kurtů na zasněžený svah: coming out má za sebou také snowboardistka Šárka Pančochová. „Nemyslím si, že by lidé měli být nějak škatulkováni, prostě vás přitahují muži, nebo ženy,“ sdělila mistryně světa ve slopestylu před pár lety v rozhovoru pro outsports.cz.

„Je to víc o energii té osoby a o tom, jak se chová, jestli se s ní smějete a jestli spolu souzníte. Teď mě prostě víc přitahují holky.“

Ač je takové přiznání pro každého složité, zmíněné sportovkyně měly přece jen malou výhodu: individualitu svého sportu. „Mnohem těžší to mají jedinci, kteří hrají v týmech. Mně nikdo nemohl říct říct: ‚Ne, ty nebudeš hrát, protože...‘ Ale v týmu je situace složitější,“ ví Navrátilová.

Jednou z těch, kteří se ani v kolektivním sportu coming outu nebáli, je fotbalová brankářka francouzského Paris Saint-Germain Barbora Votíková. S tím, že je lesba, se dlouho netajila, na svůj instagramový profil, který sleduje více než půl milionu lidí, přidávala fotografie s přítelkyní, kterou dříve byla pokerová hráčka Barbora Mlejnková.

Votíková se otevřela na svém kanále na YouTube, jehož správě se vedle fotbalu aktivně věnuje. „Nikdy jsem necítila povinnost to veřejně oznamovat, prostě jsem všechny postavila před hotovou věc. Nemyslím si, že by se z coming outu mělo dělat velké haló, ale opravdu to není jednoduché,“ vyprávěla.

A co mužští sportovci? Často jsou uvízlí v silně maskulinním prostředí, ve kterém více vznikají homofobie a nevhodné narážky. I přesto se minulý rok teprve sedmnáctiletý fotbalový útočník druholigového anglického klubu Blackpool Jake Daniels vyzpovídal.

„Jsem připravený říct lidem svůj příběh. Jsem připravený, aby všichni věděli, kdo doopravdy jsem,“ prohlásil tmavovlasý mladík pro televizní stanici Sky Sports.

Tabu před ním prolomil střední záložník australských Adelaide United Josh Cavallo, který po konci aktivní sportovní kariéry oznámil: „Konečně jsem připravený vám říct něco osobního. Šest let jsem bojoval se svou vlastní sexualitou, žít dvojí život bylo vyčerpávající, náročné, ale už je to pryč. Jediné, co si přeju, je být fotbalistou. A aby mě lidé vnímali stejně jako všechny ostatní.“

A právě to je největší přání všech.