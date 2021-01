Dvě operace, roční pauza a gól. Matějovský děkoval: Příběh jako z filmu

„Jsem samozřejmě neskutečně šťastný, že jsem naskočil zpátky. Že všechna práce, kterou jsem udělal, nepřišla vniveč,“ hlásil. „Ale samozřejmě jsem si přál, aby byl návrat vítězný, což se nepodařilo,“ litoval mladoboleslavský záložník po domácí remíze 1:1 s Brnem.

Právě on ji gólem zařídil. V devětatřiceti letech. Po těžkém roce a dvou operacích zraněné achilovky.

Soutěžní zápas odehrál naposledy 13. prosince 2019 proti Jablonci. V lednu si ale během přípravného utkání na Maltě přetrhl Achillovu šlachu, podstoupil první zákrok. Ten druhý absolvoval na jaře, kdy si zranění při posilování na kole obnovil...

„Je to příběh jak z filmu. Chtěl bych strašně moc poděkovat lidem, kteří stáli při mně. Vážil jsem si podpory všech, že mě povzbuzovali, ať ještě zkusím máknout. Zabalit to můžu vždycky. Všem moc děkuju. Samozřejmě nemůžu zapomenout na rodinu, která stála při mně. Gól bych chtěl věnovat hlavně jim,“ řekl Matějovský na tiskové konferenci.

Proti Zbrojovce začal mezi náhradníky, už v průběhu prvního poločasu se však dostal na hřiště. Vystřídal zraněného Milana Jiráska.

„Ani trenér Jarolím, ani já jsme nečekali, že ta minutáž bude hned takhle veliký. Zprvu to pro mě byl šok,“ přiznával. „Nevnímal jsem, že Jiras měl nějaké problémy a najednou přiběhl asistent Kočí a říkal, ať se nachystám. Nebylo moc času na přemýšlení. Chtěl jsem se co nejdřív dát do kupy, abych byl připravený na zápas a abych pomohl týmu.“

Přitom během zimní přestávky Matějovský nezasáhl ani do jednoho z přípravných duelů.

„Měl jsem velikou chuť v tréninku, je to pochopitelné, když jsem byl tak dlouho mimo,“ vyprávěl Matějovský. „Ale zároveň jsem měl vnitřní pocit, že potřebuju ještě více potrénovat. To trenér se rozhodl, že půjdu na lavičku, že prý bych nějakou část utkání měl zvládnout.“

Nakonec to byla skoro hodina, navíc ozdobená gólem, jeho prvním od března 2019, kdy doma sestřelil Spartu.

„Zachoval chladnou hlavu a ukázal, že pořád má mužstvu co dát. Vyřešil to perfektně. Nebyla to kdovíjaká rána, ale zamířil přesně k tyči,“ pochválil ho kouč Jarolím.

Mladá Boleslav nevyhrála sedmé kolo po sobě a pouze díky lepšímu skóre je před Brnem na první nesestupové příčce. Podle Matějovského však duel se Zbrojovkou ukázal pozitiva. „Předvedený výkon je mírným optimismem do dalších zápasů po podzimu, který se nám úplně nevyvedl,“ dodal Matějovský.