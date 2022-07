Talovjerov bude hostovat ze Slavie v Liberci, Samek míří do Boleslavi

Talovjerov přišel do Slavie v zimě z Českých Budějovic a nastoupil do 11 ligových utkání. Zahrál si také Evropskou konferenční ligu. Do základní sestavy se ale natrvalo neprobojoval a kouč Jindřich Trpišovský na čtvrteční tiskové konferenci avizoval, že odchovanec Šachtaru Doněck zamíří na hostování.

Talovjerov v Liberci nahradí Christa Tiéhiho, jenž ve čtvrtek posílil Slavii. Čtyřiadvacetiletý hráč z Pobřeží slonoviny, jenž je rodákem z Francie, bude v týmu českého vicemistra půl roku hostovat. Součástí dohody je i opce na přestup.