Gól mě trošku zklidnil, přiznává plzeňský navrátilec Matějka

Stačilo mu na to necelých pět minut po příchodu ze střídačky. Po hodině hry upravil stav přátelského duelu mezi Viktorií a Českými Budějovicemi na konečných 2:0. „Určitě to potěší. Jako útočník jdu vždycky na hřiště s tím, že ten gól dát chci. Jsem rád, že se mi to povedlo celkem rychle. V hlavě jsem se hned trošku zklidnil,“ vykládal dvaadvacetiletý forvard.

Branek mohl zaznamenat dokonce víc, krátce před úspěšným zásahem totiž ještě trefil tyč.

„Střílel jsem levačkou z otočky a bránu jsem ani moc neviděl. Jen tak instinktivně jsem to zkusil, ale bohužel tyčka,“ popisoval.

Smutnit však nemusí, ukázal se ve velice dobrém světle. Není v jednoduché pozici. Plzeň hraje obvykle v rozestavení s jediným útočníkem, o post na hrotu v poslední době bojovali Jean-David Beauguel s Tomášem Chorým. A Matějka potřebuje prokázat, že je schopný se jim minimálně vyrovnat.

„Ti dva útočníci jsou hodně kvalitní, konkurence je velká. Budu ale pracovat, dělat maximum a uvidíme,“ nepředbíhá.

Na hostování v Ústí nad Labem svůj střelecký instinkt prokázal naplno. Zaznamenal 16 gólů, v tabulce druholigových střelců nestačil pouze na jihlavského Stanislava Klobásu.

Bude Matějka podobně efektivní i v plzeňském dresu?

„Po povedené sezoně se cítím dobře, i fyzicky to celkem jde. Samozřejmě na této úrovni to bude těžší, ale když budu pracovat, tak budou góly přicházet,“ doufá.