Zápasovou zátěž musíme rozložit, ví plzeňský kouč Guľa

Utkání splnilo vaše očekávání?

Výhra je fajn, ale celkově to byl velmi slušný zápas. I ze strany Českých Budějovic. Jsem rád, že jsme mohli první utkání odehrát takhle rychle po startu do přípravy. Takový soupeř vám nedá míč zadarmo, je schopný hrát zajímavým způsobem. Může nám to do dalších dní hodně pomoci. Budeme vychytávat detaily, ať už při hře s míčem nebo při snaze o jeho zisk. Musíme být kompaktní a tvrdě pracovat.

Co jste říkal výkonům nováčků v týmu?

Je dobré, že už jsme mohli zapojit nové hráče, kteří si mohli navnímat způsob hry. Miro Káčer a Luky Matějka se navíc prosadili gólově a celkově ukázali, že jsou pro mužstvo přínosem. Všichni to zvládli i zdravotně. Rozložili jsme minutáž, někteří hráči dostali ještě zápasové volno.

Proto nebyly některé opory vůbec v nominaci?

Kalvach, Čermák, Hruška, Kayamba... Byli hodně vytížení v pokoronavirové části sezony, odehráli hodně zápasů, takže jsme jim radši dali jen tréninkovou zátěž. Myslím, že v daný moment to pro ně bylo důležité. Čekají nás ale další utkání, kde už ta herní část přejde i na ně.

Půlhodinku už odehrál i Adriel Ba Loua, nejnovější přírůstek do kádru Viktorie...

Je tu krátce. Ve středu měl testy, stihl tři tréninky. Pořád je to málo, abychom se mohli bavit o nějakých schématech. Ukázal ale, že je dynamickým hráčem. Velmi silný jeden na jednoho. Bude potřebovat hodně přidat, co se týká navnímání herního způsobu, což je ale přirozené.

Mají už hráči to nejhorší z přípravné fáze za sebou? Ve středu odjíždíte na herní soustředění do Rakouska.

Musíme vycházet z toho, co bylo a co nás čeká. Příprava je krátká, ale podle mě nemůžete jen trénovat, protože vám odejdou praktické detaily. Tak to vidíme. Objemově toho bylo hodně, ale intenzita by se měla blížit zápasu. Chceme hrát v tempu dlouhodobě, nejen v úvodu sezony. Kluci vědí, co je čeká. Teď přijde v kratším sledu několik zápasů a zátěž se rozloží. Pro nás je podstatné, aby všichni zůstali zdravotně v pořádku. Musíme do sebe dostávat stále víc herních principů.

Už tušíte, v jakém složení na kemp pocestujete?

Pro nás záleží na zdraví, proto Hybš, Šulc a Kaša nehráli. Měli individuální tréninky s fyzioterapeuty, aby se už od pondělka mohli zapojit s mužstvem. Jsem rád, že proti Budějovicím jsme dali šanci Míkovi z mládeže na stoperské pozici. Pravděpodobně odjede na soustředění zatím kompletní kádr, co tu máme. Pojede nás asi trošku větší počet, než jsme předpokládali, ale těší mě, že klub to chápe.