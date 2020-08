Ba Loua: Chci prostě vyhrávat, říká posila plzeňské zálohy Ba Loua

Co se týče prezentace na sociálních sítích, adaptoval se Ba Loua rychle. U příspěvků tradičně rád používá hashtag #BLAD77, který odkazuje na první písmena z jeho jména a číslo, které nosí na dresu. V Plzni je však jeho oblíbená sedmasedmdesátka zabraná Markem Alvirem, technik z Pobřeží slonoviny si tak vybral netradiční číslo padesát.

A na internetu se okamžitě přizpůsobil, svým fanouškům už se hlásí hashtagem #BLAD50.

Důležitější starosti ho však čekají přímo na trávníku. Poprvé si oblékne plzeňský dres v sobotu, od 11 hodin totiž nastoupí Viktoria k domácímu přátelskému duelu proti Českým Budějovicím. Sada, ve které zápas odehraje, je však pouze pro přípravu. Dresy na novou sezonu totiž klub oficiálně představí až těsně před startem ligového ročníku, čili ve druhé půlce srpna.

Do té doby má Ba Loua ještě poměrně dost času, aby realizační tým úřadujícího vicemistra přesvědčil, že si zaslouží místo v základní sestavě.

Je před vámi nová výzva. Co tomu říkáte?

Jsem hodně natěšený, protože tohle je velký klub. O Plzni všichni víme, známe její příběh. Moc jsem se těšil a teď, když jsem tu, se už strašně rád připojím k týmu.

Jak jste si poradil s úvodním dnem v Plzni? Čekaly vás zátěžové testy.

Řekl bych, že to bylo dobré. Trénoval jsem po nějakých pěti dnech, snažil jsem se ze sebe dostat to nejlepší. Myslím, že jsem to zvládl celkem v pohodě.

Prostředí se vám zatím zamlouvá? Proti Karviné to zřejmě bude výrazný rozdíl, ambice jsou ve Viktorii neporovnatelně vyšší.

Všechno je tu velmi profesionální. Už jsem si prošel celé zázemí, vypadá to dobře. Stadion se mi líbí, je hodně velký a můžeme tu dělat spoustu věcí. Vše je super, od posilovny až po trenéry.

Navíc vzpomínky na Doosan Arenu nemáte špatné, před rokem a půl jste zde skóroval. Vybavujete si ten moment?

No samozřejmě! Za Karvinou jsem tu gól dal. Sice jsme 1:2 prohráli, ale někdy v 75. minutě se mi podařilo aspoň snížit.

Dáváte si mety, kterých byste rád během plzeňského působení dosáhl?

Spoustu různých věcí. Primárně chci prostě vyhrávat. Zápasy, titul. Mám i nějaké své osobní cíle, které se týkají národního týmu, asistencí, gólů... Už aby to začalo.

Jak se těšíte na předkola evropských pohárů?

Strašně moc, fakt jsem nažhavený. Bude to vůbec poprvé, co si v podobně velké soutěži zahraju. Udělám pro tým všechno, co bude v mých silách, abych mu pomohl. Vstřelit nějaké branky, prostě cokoliv bude třeba.