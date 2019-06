První posila pro Olomouc, přichází slovenský záložník Greššák

Předtím byl čtyři a půl roku ve Spartaku Trnava, kde nastupoval i po novým olomouckým trenérem Radoslavem Látalem.

„Je to velice poctivý hráč. Jeho hra je založená na výborné kondici a na důrazu. V zápase odebere soupeřům spoustu míčů a právě takového hráče jsme chtěli jako náhradu za Lukáše Kalvacha. Byl to částečně i můj tip dovést ho do Olomouce, znám ho z mého působení v Trnavě, kde se mnou odehrál celou Evropskou ligu,“ uvedl Látal na webu Sigmy.

Greššák se pokusí zacelit mezeru po Kalvachovi, který přestoupil do Plzně. „Po angažmá v Polsku a na Slovensku je to pro mě zase něco nového. Říká se, že česká liga je kvalitní, tak to teď poznám na vlastní kůži,“ řekl bývalý kapitán Trnavy, které pomohl loni získat premiérový slovenský titul.

„Sigmu jsem sledoval v televizních zápasech, ale znám ji také z přípravných utkání, kdy jsme proti ní hráli s Trnavou. Vždy jsme se Sigmou prohráli, takže vím, že mužstvo je to velmi dobré,“ dodal Greššák. V minulosti hrál také za Ružomberok.