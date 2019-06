Tah hrotem. Chystá se výměna Yunise za Chramostu?

„To musíte na vedení. Jedná se o jeho dalším působení, jestli tady zůstane, nebo ne,“ vysvětlil absenci žádaného útočníka trenér Radoslav Látal. A vyslovil přání: „Doufám, že nám dopadne ještě minimálně jeden středový hráč, kterého máme rozjednaného. Čekáme na nějaké svolení. A byl bych rád za typického útočníka, nechci kritizovat, ale tam nám kvalita chybí.“

Případ Yunis

Pokud by odešel Yunis, jemuž stačilo vydařené jaro a tři ligové trefy k zájmu účastníka předkola Evropské ligy ze severu Čech, měl by Látal k dispozici na špici už jen Martina Nešpora, s nímž úspěšně spolupracoval v polských Gliwicích, a talentovaného Zifčáka z juniorky.

Deník Sport uvedl, že je ve hře i výměna s Jabloncem, který by za Yunise mohl na Hanou poslat Chramostu. Sigma by však Yunise chtěla uvolnit pouze na hostování, Jablonec zase preferuje přestup a s hostováním nesouhlasí. Cena se může vyšvihnout až k deseti milionům korun. Jednání budou pokračovat tento týden.



Tím středovým hráčem by zase mohl být olomoucký odchovanec Kamil Vacek, který strávil jaro v Bohemians. Proti Vítkovicím neměl Látal k dispozici zatím jedinou letní posilu; defenzivní záložník Lukáš Greššák, který podepsal s Olomoucí dvouletou smlouvu, odehrál 45 minut proti Otrokovicím a v sobotu se věnoval dohánění kondice. Látal třicetiletého dříče, jenž strávil poslední půlrok v polském týmu Zaglebie Sosnowiec, poznal z trnavského angažmá. Má nahradit klíčového středopolaře Lukáše Kalvacha, jehož Sigma prodala do Plzně. „Je ale trošku jiný,“ upozorní Látal. „Greššák má spoustu odebraných těžkých míčů i v Evropské lize, umí přijmout i rozdat ránu,“ jmenuje hlavní přednosti posily. „Lukáš odehrál 45 minut v Otrokovicích, bylo to o jeho kondici. Teď měl těžký trénink, posilovnu. Bude ještě pracovat na kondici. Znám ho, je to hráč, který potřebuje kondici nabrat, aby se cítil dobře. Typická šestka.“



Případ Kerbr

Také levý obránce Milan Kerbr, jehož příchod oznámí Sigma brzy, dohání kondiční manko, které má po operaci zad z kyperské štace v Apollonu Limassol. S mančaftem již týden trénuje, důkladné zdravotní prohlídky přestup posvětily.

„Dopadlo to dobře, v nejbližších dnech ho představíme,“ potvrdil Látal. Od Kerbra si slibuje, že zvětší tlak na kapitána Michala Vepřeka.

„Konkurenci na levé straně chceme zvýšit. Milana dáváme do kupy, protože rekonvalescence byla delší. Dolaďuje kondici. Nechávám to na něm, netlačím ho do hry, abychom ho neztrhali. Pravidelně trénuje s mužstvem bez problémů. Možná už s Hradcem vyběhne na 45 minut,“ naznačil Látal středeční Kerbrovu premiéru.

Případ Venezuelané

Testuje také dva mladé Venezuelany – krajního záložníka Luise a útočníka Fredyho. Oba nastoupili proti Otrokovicím. „Jeden je menší hrotový útočník, technický, chybí mu kondice. Druhý je pravý záložník. S míčem to kluci umí, ale je tam časový posun, jsou unavení,“ všiml si Látal. „Budou s námi do středy, možná je ještě vyzkoušíme v zápase s Hradcem. Ale přípravných zápasů moc není a už se budu věnovat základní sestavě.“

Zamyšlený olomoucký trenér Radoslav Látal.

Proti Vítkovicím postavil áčkovou sestavu. Ponechal klasické rozestavení 4 – 5 – 1. Místo Kalvacha hrál odchovanec Zmrzlý. Po utažené střele křídelníka Šimona Falty favorit vedl, ale zápas, který poznamenala průtrž mračen, hosté vedení bývalým sigmákem Jiřím Balcárkem otočili. Bylo znát, že týmy jsou v plné zátěži. „Mrzí nás to, ne že by nás výsledek nezajímal, ale tenhle týden jsem na to nebral ohled. Ještě týden máme na kondici, musíme na ní zapracovat. Udělali jsme spoustu chyb, to víme, ale mělo to šťávu, všichni mladí dostali šanci. Jsem rád, že se prosazují i v těžké konkurenci,“ podotkl Látal.



Soupisku zúží před odjezdem na herní soustředění do Rakouska po sobotním dvojzápase, kdy sigmáky čekají Pardubice a Trnava. „Máme hodně lidí, ale nechceme to rozpouštět. Dva kluci odjedou na mistrovství Evropy devatenáctek, už na ně musíme dávat pozor. Nechceme je zatížit, aby byli unavení,“ snaží se šetřit talentovaného stopera Zimu a ofenzivního Zlatohlávka.