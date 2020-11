Někdejší slovenský talent Čmelík chce nastartovat kariéru v Karviné

„Pokud bude dobře pracovat, tak nám na pozici křídelního útočníka může hodně pomoct,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Čmelík naposledy působil v Dunajské Stredě. Před tím hrál i ve švýcarském Sionu a polských Gliwicích. „Tam jsem byl s Michalem Papadopulosem,“ zmínil karvinského útočníka.

Dobře se zná i se slovenskými hráči v karvinském celku. „Ano, sDávidem Gubou jsem byl v Žilině a s Christiánem Hercem v Dunajské Stredě,“ potvrdil.

Těší ho, že jde do týmu, jemuž se daří. „V kabině je to cítit, adaptace by tak pro mě měla být snadnější,“ podotkl. „Celkově jsem ale příjemně překvapený zdejším zázemím a prostředím.“

Karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk podotkl, že Čmelík může hrát z kraje i uprostřed útoku. „Ale právě kraj hřiště jsme ještě chtěli posílit. Věřím, že Lukáš je tou správnou volbou. Je to dynamický a výbušný hráč, který s námi už delší dobu trénuje,“ řekl Vlk.