Gól nás asi uklidnil až moc, zamýšlí se karvinský hrdina Bartošák

„Jsme moc rádi, že jsme po té pauze vybojovali tři body,“ řekl Bartošák, který se do Karviné vrátil letos v létě po osmi letech.



Pamatujete si, kdy jste dal naposledy v mistrovském utkání gól za Karvinou?

To už je hodně dlouho... Netuším.

Bylo to 8. dubna 2012 proti Opavě, když jste za Karvinou odehrál sezonu ve druhé lize.

Tak konečně jsem se znovu trefil. (směje se)

Jaký to byl zápas?

Prvních patnáct dvacet minut bylo z naší strany kvalitních, hráli jsme rychle, soupeře obehrávali. Uklidnil nás rychlý gól (Bartošákův už v osmé minutě), což nás možná uklidnilo až moc. Bohemka potom asi zjistila, jak proti nám vystupovat. Přestali jsme hrát, hra se vyrovnala. Druhý poločas už byl boj.



Od konce první půle jste se až moc zatáhli. Proč?

Možná to bylo automaticky, protože hlava si řekne: Pojďme hrát spíše zezadu, ukopeme to. Pro příště musíme více napadat a soupeře dostupovat, ať podržíme více balon a jsme nepříjemnější.

Neměl jste obavy, co s vámi udělá dlouhá pauza, když jste kvůli koronaviru 35 dnů nehráli?

Každý čekal, jaké to bude, protože jsme nemohli odehrát ani přátelský zápas. A tréninky nemají takový náboj, ani se tolik nesoustředíte. Na utkání jsme se už těšili a hlavně jsme rádi, že jsme ho zvládli.

Jak důležité jsou ty tři body před další pauzou, tentokrát reprezentační?

Konečně jsme zvítězili doma (poprvé od letošního března). A je to dobře i proto, že nynějších čtrnáct dnů se nám bude připravovat lépe.



Co vůbec říkáte tomu, že sotva jste odehráli jedno kolo, máte další nucenou přestávku?

Je to škoda, ale co s tím naděláme. Hrát musí i reprezentace. Pak do toho znovu nastoupíme.