Kozák, konečně gól. Ale pořád málo. Musím se zlepšit, říká útočník Sparty

Do Sparty přišel, aby střílel góly. Ač v předchozích čtyřech ligových zápasech neskóroval a v mnoha šancích selhal, trenér Jílek třicetiletému hroťákovi pořád věří.

V Mladé Boleslavi v 87. minutě vyrovnal na 3:3, ale Sparta stejně na žádný bod nedosáhla. „Velké zklamání,“ pronesl reprezentační útočník.

Bezmála čtyři sta minut mu v lize trvalo, než v rudém dresu dal gól.

A Sparta? Pátý ligový zápas, třetí ztráta. Z patnácti možných bodů sparťané uhráli jen sedm. „Můžeme to zvrátit jen tvrdou prací a tím, že tomu budeme věřit,“ pronesl Kozák. „Hlavy nahoru a tvrdě pracovat.“

V Mladé Boleslavi se dostal do čtyř velkých šancí, proměnil až pátou. Zavěsil se do centru z pravé strany a hlavičkoval přes brankáře Šedu. Slavil, podél hlavní tribuny běžel k lavičce a v euforii křičel radostí.



Chvíli předtím byl před boleslavským gólmanem, ale zblízka bránu vysoko překopl. Fandové už z něj pomalu začínají být nervózní.

„Vnímám to. Ale víc vnímám sebe. Mám od sebe určitá očekávání. Vím, že musím šance proměňovat. Chybí mi kvalita,“ uznal. „Ale taky vím, že góly dávat umím. Musím se zlepšit. Tady jsem mohl dát víc gólů, klidně dva tři.“

I proto, že zakončení od něj je zatím žalostné, Sparta od začátku sezony trpí. Prohra doma se Slováckem, remíza v Českých Budějovicích, naposledy v neděli večer prohra v Mladé Boleslavi.



„Byly tam momenty, kdy jsme mohli zápasy zvrátit a výsledky uhrát. Asi jsme neukázali, že jsme ještě dost silní, abychom to udrželi. Zvrátíme to jen tvrdou prací,“ zdůraznil Kozák.

Od začátku sezony Spartě nefunguje defenziva. Až příliš snadno dostává góly, jednotlivci dělají hrubé chyby, které soupeř většinou potrestá. „Přesně jsme věděli, že budou čekat na naše chyby. Naše nedisciplinovanost. Musíme se poučit a jít dál, abychom se mohli zlepšovat,“ podotkl Kozák.

„Nevnímal jsem to, že by někdo nešel do soubojů. Nemyslím si, že někdo něco vypouští. Ale něco nám pochopitelně chybí. Musíme si to probrat.“

Na to mají sparťané jen tři dny, ve čtvrtek je čeká odveta 3. předkola Evropské ligy na hřišti Trabzonsporu. V Turecku musejí zvítězit, případně uhrát vyšší remízu než 2:2, aby měli naději na základní skupinu.