Sparta po pěti kolech: jen jednou získala méně bodů než letos

Ten podzim 1996 je z pohledu Sparty legendární. Po čtyřech kolech měla dva body a vyhodila trenéra Vlastimila Petrželu.

Po porážce v Jablonci v sedmém dějství tým klesl na poslední příčku, byl bez vítězství a na kontě měl jen čtyři body. Do konce ročníku už neprohrál a pod Jozefem Chovancem, který se ze sportovního manažera stal trenérem, získal titul.

Od té doby se nikdy nestalo, aby sparťané do soutěžního ročníku odstartovali tak mizerně. Ne vždycky to bylo ideální, pomalý rozjezd nebyl výjimkou. Dvakrát za úvodních pět zápasů získali jen deset bodů, pětkrát devět a dvakrát osm. To se bralo jako špatný start.

Bilance Sparty po 5 kolech ročník 2019/2020 - 7 bodů 2018/2019 - 13 bodů 2017/2018 - 8 bodů 2016/2017 - 13 bodů 2015/2016 - 13 bodů 2014/2015 - 9 bodů 2013/2014 - 13 bodů 2012/2013 - 13 bodů 2011/2012 - 15 bodů 2010/2011 - 9 bodů 2009/2010 - 9 bodů 2008/2009 - 13 bodů 2007/2008 - 13 bodů 2006/2007 - 8 bodů 2005/2006 - 10 bodů 2004/2005 - 13 bodů 2003/2004 - 9 bodů 2002/2003 - 15 bodů 2001/2002 - 9 bodů 2000/2001 - 15 bodů 1999/2000 - 10 bodů 1998/1999 - 11 bodů 1997/1998 - 15 bodů 1996/1997 - 3 body 1995/1996 - 9 bodů, 1994/1995 - 11 bodů 1993/1994 - 10 (dvoubodový systém)

Letošních sedm bodů je druhý nejslabší výsledek od roku 1993, kdy se hraje samostatná česká liga. A to Sparta z pěti kol hrála třikrát doma.

Slavia jí už výrazně utíká, sparťané ze sedmé příčky ztrácejí na čelo šest bodů. Na Plzeň má poloviční manko. Co to pro vývoj soutěže znamená?

„Nic,“ reagoval trenér Václav Jílek.

„Viděl jsem Plzeň proti Slovácku a neměl jsem pocit nějaké dominantnosti. Viděl jsem Slavii s Libercem. Nemyslím si, že by tady bylo mužstvo, které by bylo výrazně před ostatními odskočené. Je to o jednom o dvou zápasech,“ přemítal sparťanský kouč.

„Vidíte, že Slavia ztratí body v Karviné a Plzeň se Slováckem, my ztratíme body. Soutěž je pořád na začátku. Je to nepříjemné, to je jednoznačné, ale vzájemná utkání jsou před námi. Budeme se snažit udělat maximum, abychom bodové ztráty co nejrychleji smazali.“

Tenkrát v ročníku 1996/1997 se to sparťanům podařilo. V polovině sezoně po patnácti kolech měli už jen čtyřbodovou ztrátu. Za další tři zápasy už Slavii dohnali a vzápětí přeskočili. Byl to výjimečný počin, který se už nikdy neopakoval a nejspíš opakovat nebude.

Letošní Sparta si však může vzít příklad z ročníku 2006/2007. Po pěti kolech měla osm bodů, záporné skóre a byla až devátá. Po příchodu Michala Bílka, který vystřídal Stanislava Grigu, ztrátu postupně smazala a ligu vyhrála.

Jiné to bylo před dvěma lety. Pod trenérem Andreou Stramaccionim měl tým po pěti kolech rovněž jen osm bodů. Nezmátořil se, výrazné zlepšení nenastalo ani v průběhu jara po příchodu kouče Pavla Hapala. Pátá příčka dorovnala nejhorším umístěním v české historii z jara 2006.

Naopak plný počet bodů po pěti kolech měla Sparta pětkrát.

Hned v první sezoně v samostatné české historii za trenéra Karola Dobiaše.

Na podzim 1997 pod Jozefem Chovancem.

Na podzim 2000 za Ivana Haška.

O dva roky později pod koučem Jozefem Jarabinským.

A na podzim 2011, kdy tým vedli generální sportovní manažer Chovanec a trenér Martin Hašek. To byla jediná sezona, kdy nejlepší možný start Sparta nevyužila k zisku titulu.