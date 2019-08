Jílek: Ztráta na čelo neznamená nic. Není zde tým, který by byl odskočený

Sparta v neděli večer v 5. kole Fortuna ligy podlehla v Mladé Boleslavi 3:4. Umělecký dojem byl velmi slušný, ale výsledný je nedostatečný.

„V první řadě bych chtěl říct, že jsme viděli velmi kvalitní ligové utkání. Nadstandardní, k čemuž přispěl i soupeř,“ řekl sparťanský kouč.

Ale když se podíváte na výsledek?

Ta naše utkání jsou hodně podobná. Nějak hrajeme, jsme svým způsobem nebezpeční. Vytvoříme si i dost šancí, ale děláme triviální chyby v defenzivě. Jsme naivní. Soupeři na čtyři góly stačí čtyři střely.

Čím si to vysvětlujete? Taktickou nevyspělostí?

I takticky špatným rozhodováním. První gól, hrubá individuální chyba. Před druhým jsme situaci nedohráli. Třetí dostaneme do postavené obrany. Před čtvrtým tam jsme tři na jednoho. Pokud takové chyby neodstraníme, nebudeme úspěšní.

Viditelně nefunguje obrana, v pěti ligových zápasech jste dostali osm branek. Změníte stoperskou dvojici?

Je naší povinností s tím něco dělat. Musíme reagovat na to, jaké výkony hráči podávají. Ale taky musíme zohlednit, jak vypadají přes týden v tréninku, jak pracují. Spoustu gólů dostáváme z pozice středních obránců. Úkolem nás trenérů je, abychom takové branky nedostávali.

V Boleslavi jste třikrát vyrovnali, vzápětí jste gól dostali. Bylo to ztrátou koncentrace, nesoustředěností?

Co si vybavuju, tak to byl případ třetí branky. Asi jo, asi momentální ztráta koncentrace. Před třetím gólem jsme tam stáli jak kuželky. S hráči, které máme, a značkou, kterou reprezentujeme, je to pro mě dost nevysvětlitelné. To se prostě stávat nesmí.

Za stavu 1:2 jste střídal Kangu, dosavadní oporu. Proč? Nelíbil se vám jeho výkon?

Tetteh přišel a dal gól, takže to efekt splnilo. Soupeř byl na nás připravený, presoval, byl agresivní. Kanga se dostával níž, než jsme chtěli. Byl míň ve hře než jindy. Chtěli jsme hru zjednodušit a mít tam takové ty rváče, kteří by sbírali odražené balony. Kdybychom neudělali fatální chyby, tak jsme zápas ještě možná otočili.

Poprvé od úvodního zápasu proti Slovácku (0:2) jste do základní sestavy postavil Karlssona, ale v poločase ho ze hry stáhl. Ještě mu pořád věříte?

Musíme mít důvěru v hráče, když je tady máte. Mávnutím proutku jich nejde pět vyměnit a říct, koho tady mít chceme a koho ne. Pořád jsme v období určitého poznávání. Chtěli jsme sestavu taky trochu protočit. David byl málo ve hře, chyběla mi u něj taková ta zarputilost.

Po pěti kolech ztrácíte na čelo šest bodů. Co to pro vývoj soutěže znamená?

Nic. Viděl jsem Plzeň, předtím Slavii. Nemyslím si, že bychom tady měli mužstvo, které by bylo odskočené. Soutěž je na začátku, pořád je to jen pět kol, je to dílčí ztráta. Je to sice nepříjemné, ale máme před sebou vzájemné zápasy s těmi týmy. Budeme se snažit, abychom tu ztrátu smazali.