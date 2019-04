Kopal tři penalty, nezaváhal. Odčinil jsem tak tu se Spartou, řekl Kozák

V nedělním zápase 29. kola ligy zařídil Kozák fotbalistům Liberce po své penaltové show domácí výhru 3:2 nad Slováckem, vítěznou branku vstřelil pár vteřin před koncem.

„Nikdy se mi nestalo, že bych v zápase kopal víc než jednu penaltu, takže to byla moje premiéra a jsem rád, že jsem to zvládl,“ řekl Kozák, který je po penaltovém hattricku se sedmi jarními góly nejlepším střelcem Slovanu.

„Bylo to ubojované vítězství, Slovácko se na nás dvakrát dotáhlo, což nás mentálně trochu srazilo, ale nakonec jsme to urvali.“

Měl jste jasno, kam budete všechny tři penalty kopat?

Ano. První jsem kopl doleva, druhou doprava a třetí doprostřed, abych to nějak rozvrstvil. Při první mi trochu zatrnulo, protože se balon odrazil od tyčky, ale nakonec všechno vyšlo tak, jak jsem původně zamýšlel. Odčinil jsem tak neproměněnou penaltu se Spartou.

Jak jste penaltové situace viděl?

Ze hřiště se mi zdály všechny jasné. A jakmile rozhodčí pískl, už jsem se soustředil jen na provedení kopu. U třetí penalty jsem se zeptal Romana Potočného, kdo bude kopat, a on mi řekl, jak chci, tak jsem to vzal znova na sebe.

Zažil jste, že by někdo proměnil v zápase tři penalty?

Ani nevím, že by se to někdy stalo. Byl to zajímavý hattrick, ale byl by ještě hezčí, kdybych dal jeden gól ze hry, ale nemůžu si vůbec stěžovat. Když to přineslo tři body, jsem šťastný úplně stejně.

Na druhou stranu soupeř dvakrát vyrovnal z prakticky stejné standardní situace. Co tomu říkáte?

Že to je špatně. Oba góly byly hrozně laciné. Týmově jsme ty standardky špatně bránili, sešlo se tam víc malých chyb, to je velké minus. Tentokrát jsme měli štěstí, ale příště nás to může stát body. Musíme se tomu v týdnu hodně věnovat a zlepšit to, protože jsme soupeři nabídli dva lehké góly.

Jak moc důležité jsou tři body, které vás udržely v elitní šestce ligy?

Je to pro nás nesmírně cenné vítězství. Zápas byl remízový, ale my jsme to silou vůle ukopali ke třem bodům. Chceme v šestce zůstat a koukat se nahoru. Všechno máme ve svých rukou, čeká nás ale těžký zápas s Karvinou, která taky bojuje o všechno.