Liberec jde proti Teplicím bez stoperů. Měli jsme čas se připravit, říká kouč

Liberecký realizační tým musel řešit složitý rébus ohledně základní sestavy a v týdnu hledal náhradní varianty složení defenzivní řady. V dnešním utkání totiž budou chybět hned tři stopeři, přičemž v systému na tři střední obránce by velmi pravděpodobně všichni nastoupili v úvodní jedenáctce.

Liberec - Teplice od 16 hodin ONLINE

Minule v Olomouci dostal čtvrtou žlutou kartu Purzitidis, trest za vyloučení proti Slavii si ještě odpykává Štetina a Plechatý je dlouhodobě zraněný. V kádru A-týmu další klasický stoper nefiguruje...

„Jak velkým problémem to bude, se ukáže až při utkání. Už i v posledním zápase v Olomouci jsme dva z nich postrádali... Měli jsme čtrnáctidenní pauzu a tudíž čas se na to připravit. Doufám, že ty absence budou znát co nejméně,“ přeje si trenér Slovanu Luboš Kozel.

Liberečtí v tabulce po porážce v Olomouci klesli na 8. místo, Teplicím po skvělém vstupu do jara poslední zápasy nevyšly a jsou až čtrnácté. „Teplice sice z posledních čtyř zápasů získaly pouze bod, ale třikrát prohrály jen o gól a pořád je to hodně nebezpečný tým, který navíc bude ve své situaci hrát o všechno. V tabulce jsou sice dole, ale v žádném případě je nepodceníme, protože i my teď bojujeme o každý bod a všichni víme, o co hrajeme,“ tvrdí liberecký asistent trenéra Ivan Kopecký.